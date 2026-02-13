Las 5 series y películas nuevas que dominan el streaming y son ideales para el fin de semana

El streaming no se toma descanso y cada semana suma títulos que rápidamente se meten en conversación. Desde el regreso de una franquicia histórica de ciencia ficción hasta miniseries basadas en hechos reales y romances atravesados por la tragedia, las plataformas apuestan fuerte a historias que mezclan emoción, espectáculo y grandes nombres delante y detrás de cámara.

En los últimos días, las plataformas renovaron sus catálogos con producciones que ya están generando comentarios entre la crítica y el público. Hay acción, comedia negra, dramas inspirados en hechos reales e historias de amor que cruzan la vida y la muerte.

Si estás buscando qué ver y no querés perder tiempo navegando sin rumbo, acá te dejamos cinco estrenos recientes en streaming que vale la pena sumar a tu lista.

La saga Depredador viene de un largo recorrido. Desde su primera entrega en 1987 con Arnold Schwarzenegger de protagonista, en 2025 la franquicia se expandió con Depredador: Tierras salvajes . Se trata de la séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia en general, que acaba de aterrizar en Disney+ .

La historia se centra en Dek, un joven Yautja (miembro de la raza Predator) marginado y visto como débil por su propio clan. Rechazado por su padre, Njhorr, Dek decide embarcarse en una peligrosa aventura para probar su valía frente a un legendario depredador llamado Kalisk, una criatura casi invencible con habilidades regenerativas únicas. Al estrellarse en el letal planeta Genna, Dek pierde la mayoría de sus armas y debe aprender a sobrevivir con recursos improvisados, enfrentándose no solo a la brutal fauna y flora alienígena, sino también a sus propios límites. Cuando finalmente se enfrenta al Kalisk, el combate es brutal y mortal, aunque el destino de Dek da un giro inesperado cuando la Corporación Weyland-Yutani irrumpe con sus propios planes para capturar a la criatura. Unidos por intereses y traiciones, Dek y la androide Thia deberán luchar contra las fuerzas corporativas en una batalla por la supervivencia que redefine lo que significa ser un cazador.

Depredador: Tierras Salvajes trailer oficial (subtitulado)

La película protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi se llevó muy buena crítica, especialmente por la dinámica entre sus dos protagonistas y sus escenas de acción.

Cómo llegar al cielo desde Belfast | Netflix

como llegar al cielo desde belfast 05 La serie cuenta con 8 episodios. Netflix

Tras el éxito de Derry Girls en Netflix, la plataforma lanzó una nueva serie creada por Lisa McGee, quien vuelve a apostar por la comedia negra, amistad femenina y un crimen sin resolver.

Esta serie gira en torno a Saoirse, Robyn y Dara, tres amigas de toda la vida, quienes se reúnen en sus treintaytantos tras la noticia de la muerte misteriosa de una cuarta amiga del grupo. Lo que comienza como una visita al velorio se transforma en una investigación caótica, imprevisible y llena de humor negro.

Cómo llegar al cielo desde Belfast - tráiler en español

A medida que siguen pistas extrañas, desde cartas misteriosas hasta una libreta que podría contener secretos enterrados, el trío se embarca en un viaje que las lleva desde Irlanda hasta lujosos resorts en Portugal y bulliciosos eventos en Dublín. Todo ello mientras luchan por mantener un secreto propio que podría destruirlas si saliera a la luz.

Niños de plomo | Netflix

niños de plomo 01 La miniserie recrea una historia real ocurrida en Polonia en los años 70. Netflix

Las historias basadas en hechos reales tienen un impacto especial, y esta nueva miniserie de 6 episodios de Netflix ya ha comenzado a marcar tendencia en la plataforma.

Ambientada en Polonia en la década de 1970, esta miniserie está inspirada en un caso real de intoxicación por plomo que afectó a comunidades enteras alrededor de zonas industriales. La trama sigue a la joven doctora Jolanta Wadowska-Król, interpretada por Joanna Kulig, quien empieza a notar síntomas extraños y graves en muchos niños de su ciudad. A medida que la médica investiga, descubre un terrible patrón: los niños que viven cerca de una gran planta de fundición presentan signos de envenenamiento por plomo debido a la contaminación ambiental. Esta revelación choca frontalmente con las prioridades del gobierno comunista de la época, que mismo prefiere ocultar el problema para proteger la industria y evitar un escándalo.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney+

love story La serie se basa en una de las parejas más mediáticas de la alta sociedad estadounidense. Disney+

Tras las exitosas antologías de American Horror Story y American Crime Story, Ryan Murphy se mete de lleno en los romances mediáticos con Love Story, basada en la icónica y fascinante historia entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Kennedy.

A través de la mirada íntima de ambos personajes, la serie explora cómo floreció su amor en medio del peso de una familia histórica, la prensa y las expectativas sociales de una era. Más allá de una simple historia de romance, la producción profundiza en sus personalidades, desafíos personales y la forma en que su relación se convirtió en un símbolo cultural, mezclando pasión, glamour, sacrificio y tragedia.

Love Story | Tráiler Oficial | Disney+ Love Story | Tráiler Oficial | Disney+

Los actores Paul Kelly y Sarah Pidgeon se ponen en la piel de John F. Kennedy Jr.. y Carolyn Bessette, juntoa a Naomi Watts como Jackie Kennedy Onassis, y Grace Gummer como Caroline Kennedy.

Eternity | Apple TV

eternity Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner protagonizan este drama romántico. A24

En el mes del amor, no puede faltar una historia que combine romance y fantasía. Esa es la propuesta de Apple TV, que acaba de sumar a su catálogo la película Eternity, que propone una historia distinta atravesada por un triángulo amoroso.

La historia sigue a Joan, quien tras morir despierta en el "más allá". Allí descubre que las almas tienen solo una semana para elegir dónde pasarán la eternidad. Joan se encuentra atrapada entre dos grandes amores de su vida: su esposo Larry, con quien compartió décadas de vida y familia, y Luke, su “primer amor”, quien murió joven y ha estado esperando a que ella llegara al otro lado durante décadas.

Eternity (2025) Tráiler subtitulado

Protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, la cinta profundiza en los recuerdos, emociones y dilemas de Joan mientras se debate entre la estabilidad y el cariño profundo de Larry y la pasión inacabada con Luke.