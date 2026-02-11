Netflix: la miniserie que emociona con su historia de amor a lo largo del tiempo
Esta miniserie británica narra una historia de amor a lo largo de los años que entiende que amar también es esperar, perder y volver a intentar.
Las historias de amor que vemos en series y películas no siempre están teñidas de cierto idealismo y melodrama que las hace más atrapantes para el público. Pero de vez en cuando, aparece alguna producción que apuesta a lo grande, con una buena historia de por medio y personajes bien desarrollados.
Siempre el mismo día, la miniserie británica que Netflix estrenó en 2024, va por ese camino. Basada en la novela de David Nicholls, la misma que inspiró una película en 2011 con Anne Hathaway y Jim Sturgess, pero esta vez llega en un formato episódico, lo que da la historia el espacio y el tiempo que necesitaba para ser contada como es debido.
Un romance que resiste el paso del tiempo
La historia comienza con Emma y Dexter, quienes se conocen el 15 de julio de 1989, durante su graduación universitaria en Edimburgo. Desde ahí, la historia los vuelve a cruzar siempre ese mismo día, año tras año. Cada episodio captura un instante de sus vidas: dónde están, qué quieren, qué dejaron pendiente.
Ella es brillante, frontal, idealista y con un humor filoso. Él es encantador, inseguro, algo perdido y con un carisma que parece abrirle todas las puertas. No encajan del todo, pero tampoco logran soltarse, y gracias a eso, la serie se mete en todos los tropos que dominan el romance contemporáneo: de amigos a amantes hasta la persona indicada en el momento inoportuno.
A diferencia de la película, la serie aprovecha para mostrar el paso del tiempo, y cómo este va moldeando y transformando las vidas de los protagonistas y sus decisiones. En ese punto, la serie se siente mucho más cercana a una historia de amor adulta que a una comedia romántica clásica.
También hay lugar para lo incómodo y lo doloroso. El paso del tiempo no se marca tanto con cambios físicos como con transformaciones emocionales. Frustraciones profesionales, duelos, expectativas incumplidas. Emma y Dexter no siempre van al mismo ritmo, y la serie no busca suavizar esas diferencias.
El trabajo del elenco sostiene todo. Ambika Mod y Leo Woodall sostienen buena parte del relato con sus actuaciones. Mientras que Mod construye una Emma vulnerable, irónica y cercana, Woodall le da a Dexter una calidez que explica por qué cuesta tanto soltarlo, incluso cuando decepciona. La química entre ambos se apoya más en miradas y silencios que en grandes declaraciones.
Tráiler de Siempre el mismo día, la serie disponible en Netflix
El resto del elenco incluye a Eleanor Tomlinson (Poldark) en el papel de Sylvie, Essie Davis y Tim McInnerny como los padres de Dexter, Alison y Stephen Mayhew; Amber Grappy como Tilly, la mejor amiga de Emma; y Jonny Weldon como Ian, el comediante y pareja de Emma.
Al momento de su estreno, la crítica coincidió en que la serie de Netflix supera con creces a la película original. En Rotten Tomatoes fue calificada con un 95% de aprobación y descrita por medios como The Guardian como una obra impecable que equilibra romance y drama.
Siempre el mismo día cuenta con 14 episodios de unos 30 minutos cada uno, ideal para ver de un tirón, o para ir viendo entre semana. Si buscás una historia de amor bien contada, con buenas actuaciones y que reflexiona sobre los vínculos actuales, no te podés perder esta joyita dentro de Netflix.