Sustos asegurados con estas dos películas de terror en Netflix

Netflix ofrece títulos de terror que prometen mantenerte inquieto en el sillón. "Hermana Muerte" y "Maleficio" son dos películas que no te puedes perder.

Netflix sigue sorprendiendo a sus seguidores con el contenido de su extenso catálogo. No hay quien no encuentre alguna película de su género favorito dentro de la plataforma. Y si eres de los amantes del terror, aquí te dejamos dos recomendaciones que te tendrán inquieto en el sillón.

Por un lado, Hermana Muerte. Dirigida por Paco Plaza, y estrenada en 2023, es una película española que se ambienta en 1946, en un convento convertido en colegio de niñas donde empiezan a suceder fenómenos inquietantes que desafían la fe y la cordura de quienes viven allí.

En el reparto está Aria Bedmar, Maru Valdivielso, Sara Roch, Almudena Amor y Chelo Vivares. Combina terror sobrenatural con suspenso clásico y es perfecta para quienes disfrutan del miedo con un trasfondo histórico y religioso.

Por el otro, Maleficio. Es una película taiwanesa de 2022, dirigida por Kevin Ko, que utiliza el formato de metraje encontrado para contar la historia de Li Ronan, una mujer que lucha por salvar a su hija de una maldición ancestral.

En el elenco está Tsai Hsuanyen, Huang Sinting, Kao Yinghsuan, Sean Lin y Wen Chingyu. Combina terror psicológico y sobrenatural, explorando mitos y leyendas locales que generan una tensión constante, ideal para quienes buscan un miedo bien intenso.