No iba a ser DiCaprio: el actor que casi protagoniza Titanic

Antes de que Leonardo DiCaprio se convirtiera en Jack Dawson en Titanic, otro actor estuvo muy cerca de quedarse con el papel en la película de James Cameron.

Cuando se habla de Titanic, es imposible no pensar en Leonardo DiCaprio como Jack Dawson. Su interpretación del joven artista que se enamora de Rose ( Kate Winslet) se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine. Sin embargo, antes de que DiCaprio se quedara con el papel, hubo otro actor que estuvo muy cerca de protagonizar la película.

Quién es el actor que casi protagoniza Titanic El nombre que más fuerte sonó en el proceso de selección fue el de Matthew McConaughey. El actor texano realizó pruebas de cámara junto a Kate Winslet y dejó una muy buena impresión en el equipo de producción. De hecho, durante años se dijo que estuvo entre los favoritos para interpretar a Jack, aunque finalmente el director James Cameron optó por otro perfil.

Según trascendió en entrevistas posteriores, el estudio consideraba que McConaughey tenía la presencia necesaria para el rol, pero Cameron buscaba una energía más juvenil y una química específica con Winslet. Leonardo DiCaprio, que en ese momento ya había ganado reconocimiento por películas como Romeo + Julieta (1996), terminó siendo elegido.

222222 Mathew McConaughey casi protagoniza Titanic. También se mencionó en distintas oportunidades que otros actores jóvenes de la época fueron evaluados para el papel, entre ellos Christian Bale y Macaulay Culkin, aunque no llegaron tan lejos en el proceso. La competencia fue intensa, ya que se trataba de una superproducción con un presupuesto millonario y grandes expectativas.

El estreno de Titanic en 1997 confirmó que la elección fue acertada. La película se convirtió en un fenómeno global, ganó 11 premios Oscar y consolidó a DiCaprio como estrella internacional. Su química con Kate Winslet fue clave para que la historia trascendiera generaciones.