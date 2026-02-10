Quién es el argentino que marcó un hito en el Super Bowl 2026

La última edición del Super Bowl se jugó el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y estuvo marcada por el dominio completo de los Seattle Seahawks, quienes vencieron 29-13 a los New England Patriots para coronarse campeones de la NFL por segunda vez en su historia.

Además, el show de medio tiempo del Super Bowl volvió a ser uno de los momentos más comentados del evento, con una puesta en escena de alto impacto pensada para una audiencia global. Estuvo encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny , quien hizo historia como el primer artista latino masculino en liderar la presentación principal del descanso del juego.

El espectáculo incluyó participaciones especiales de otros grandes artistas como Lady Gaga, quien interpretó una versión de su tema “Die With a Smile”, y Ricky Martin. También contó con apariciones visuales de celebridades como Jessica Alba, Pedro Pascal y Cardi B.

Para orgullo nacional, un argentino marcó un hito en esta última edición del evento: Mariano Chiesa . Se convirtió en el primer locutor argentino en ponerle voz a la final del Super Bowl. Él fue convocado por Telemundo , canal titular de los derechos de transmisión en español de la NFL.

Mariano Chiesa es un actor, locutor, cantante y actor de doblaje argentino nacido el 19 de mayo de 1981 en Buenos Aires. Reconocido por su versatilidad artística y por haber construido una carrera sólida tanto en teatro como en televisión, cine y publicidad. A lo largo de su trayectoria ha sido la voz de numerosos personajes y comerciales emblemáticos, y se destacó como conductor en programas infantiles como Veloz Mente en Discovery Kids, además de interpretar roles protagónicos en musicales consagrados como Casi Normales y Sunset Boulevard, lo que le valió premios y reconocimientos en el ámbito teatral argentino.

Actualmente, está radicado en Miami desde hace siete años. Para el Super Bowl fue elegido por Julio Sonino, Vice President, Sports Programming & Production de Telemundo Deportes. Ya habrían comenzado también a trabajar en el lanzamiento de los partidos de la NBA para la temporada 2026.

El año pasado, en Estados Unidos, Chiesa fue galardonado con dos premios Telly Awards, obtenidos por votación del jurado: Mejor Locutor en Comercial Extranjero y Mejor Comercial Animado, consolidándolo una vez mas como un referente de la comunicación publicitaria y emocional de alto impacto a nivel internacional.

Desde su propio estudio de grabación en Miami, sostiene una carrera sólida y en permanente expansión, 25 años después de haber grabado su primer comercial, posicionándose como una de las voces más elegidas y que marca un rumbo de estilo reconocido en todo el mercado latino.

Hace menos de un ano, Disney+ le propuso convertirse en la voz oficial de la plataforma para México, Latam y Argentina sin necesidad de pasar por un casting y también continua siendo el elegido por marcas líderes, como Grupo Telecom —que incluye Personal y Flow, entre otros productos—, así como también Mercado Libre, Arcor y los emblemáticos comerciales de la cerveza Quilmes, entre otros.

Desde el exterior, Chiesa continúa trabajando en proyectos teatrales de Argentina

Aunque su cuerpo no este presente en el país, Chiesa nunca deja de ser convocado en el ámbito teatral argentino. Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez —quien define a Mariano como “el Messi de la locución”— lo invitaron a formar parte del mayor éxito teatral nacional, Rocky. Allí, de manera virtual, Chiesa aparece cada noche en las pantallas del Teatro Lola Membrives, interpretando en imagen y voz al relator de la pelea final entre Rocky Balboa y Apollo Creed, uno de los momentos más emocionantes y ovacionados del espectáculo.

A su vez, Mariano también emociona al publico en Casi Normales Inmersivo, donde su aparición en las proyecciones gigantes como Dr. Madden provoca aplausos espontáneos, ya que no sólo fue parte del elenco original, sino que es el único actor de aquella puesta que participa en la versión inmersiva.

Captura de Pantalla 2026-02-09 a la(s) 11.55.11 Mariano Chiesa, el argentino que marcó un hito en el super Bowl 2026

Desde Estados Unidos, Mariano Chiesa confirma que no existen fronteras para los sueños ni para el deseo de superación. Su consagración internacional suma un nuevo hito al convertirse, este fin de semana, en el primer locutor argentino que, de la mano de Telemundo, le puso su voz en español a la final del Super Bowl, el evento deportivo más visto del planeta, marcando un nuevo capítulo en la historia de la locución argentina en el mundo.