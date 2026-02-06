Alejo Ortiz interpretó a Mauro Villanueva en Verano del 98, la exitosa tira juvenil creada por Cris Morena y que se emitió en Telefe.

Verano del 98 comenzó como una idea simple para cubrir el hueco de programación televisiva durante el verano argentino, pero terminó siendo un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. La tira se emitió por Telefe desde el 26 de enero de 1998 hasta el 17 de noviembre de 2000. Tuvo tres temporadas y 679 episodios.

La historia transcurría en el ficticio pueblo de Costa Esperanza, un lugar costero donde un grupo de adolescentes vivía sus experiencias diarias. Allí se entrelazaban amistades profundas, romances intensos y conflictos familiares, siempre con la sensación de que el verano lo podía cambiar todo.

VERANO DEL 98 VERANO DEL 98 Una de las características que la hizo especial fue su banda sonora original, compuesta por Cris Morena y Carlos Nilson, que acompañaba las historias con temas interpretados por parte del propio elenco.

El elenco estaba Fernán Mirás, Nancy Dupláa, Marcela Kloosterboer, Dolores y Tomás Fonzi, Carla Peterson, Florencia Peña, Diego Ramos, Alejo Ortiz y Juan Ponce de León, entre otros. Muchos se consolidaron sus carreras artísticas gracias a la gran visibilidad que les brindó la tira y no hay quien no recuerde su paso por Verano del 98.

Así se ve hoy a sus 51 años Alejo Ortiz, Mauro en Verano del 98 Alejo Ortiz nació el 25 de septiembre de 1974. Hijo de la actriz Susana Ortiz, debutó en televisión a mediados de los años 90 y se hizo conocido por interpretar a Mauro Villanueva en Verano del 98. Estudió actuación con destacados docentes como Norman Briski y Raúl Serrano. A lo largo de su carrera participó en numerosos programas de TV y obras de teatro como Romeo y Julieta, Mi vida con Lucía y 33 variaciones. En la actualidad tiene 51 años.