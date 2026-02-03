Así se veía Tomás Fonzi en sus primeros pasos en la televisión

Tomás Fonzi es actor argentino con una vasta trayectoria en cine, TV y teatro. Muchos lo recuerdan por su trabajo en Verano del 98.

Tomás Fonzi es un actor argentino con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Nació el 24 de agosto de 1981 en Buenos Aires y comenzó su carrera actoral a temprana edad. Su primer gran reconocimiento llegó en la televisión durante la década del '90. No hay quien no lo recuerde en Verano del 98.

VERANO DEL 98 Tomás Fonzi trabajó en Verano del '98 En cine, integró el elenco de películas relevantes del cine argentino contemporáneo. Una noche con Sabrina Love, de Alejandro Agresti, fue su primer largometraje, en el que interpretó a un adolescente que gana un sorteo para pasar una noche con la estrella de cine para adultos del momento, Sabrina Love, interpretada por la actriz Cecilia Roth.

En televisión, Fonzi formó parte de diversas producciones como Botineras, Los Roldán, Graduados y Esperanza Mía, entre otras tantas. En 2006 protagonizó Doble venganza junto a Gerardo Romano, Carolina Papaleo y Marcela Kloosterboer, por la que fue nominado al Martín Fierro.

En teatro también hizo carrera. Fonzi participó en numerosas obras como La fiesta de los chicos; Yiya, el musical; Un día Nico se fue y Locos por Luisa, entre otras. En el plano sentimental, está casado con Leticia Lombardi y tienen dos hijos: Violeta, la mayor, y Teo, el menor.