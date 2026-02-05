Tapas de frascos en el balcón: el curioso motivo de este novedoso método que se impone

Se trata de un truco casero y económico con tapas de frascos para ahuyentar a las palomas. No requiere de un gasto económico.

Aunque no lo crean, muchos vecinos están colgando en sus terrazas y balcones tapas de mermelada. No se trata de un adorno ni de una tendencia artística, sino de un método casero y económico para terminar con la presencia de palomas.

Adiós a las palomas El sistema está basado en la sensibilidad de las aves a los estímulos visuales y auditivos. Las tapas de metal actúan de dos maneras simultáneas. Por un lado, tienen un efecto reflectante porque al ser metálicas funcionan como pequeños espejos. Cuando les da el sol generan destellos que desorientan a las palomas.

palomas (2).JPG Un truco para terminar con las palomas. Por otra parte, con el soplido del viento, aunque sea mínimo, las tapas chocan entre sí o contra la estructura del balcón produciendo así un tintineo metálico que las palomas asocian con peligro e inestabilidad.

Sistema antipalomas Para realizar este truco sustentable se necesita tener tapas metálicas brillantes. Las de plástico no sirven porque no reflejan la luz ni emiten el sonido suficiente. Se usa una tanza transparente para atarlas. Lo ideal es que estén colgadas en grupos pequeños para que choquen entre sí.