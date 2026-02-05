Según la Inteligencia Artificial, este es el mejor truco para sacar las manchas del sillón

El sillón es el corazón del living y el espacio perfecto para los accidentes. Bebidas y comidas derramadas son una constante, es por eso que la Inteligencia Artificial reveló un truco de limpieza para esto.

Para quitar las manchas del sofá existen métodos caseros que son muy eficaces para devolverle el aspecto original sin dañar las fibras. Antes de realizar cualquier limpieza o aplicar productos se prueban siempre en una zona no visible del sofá. Luego lo ideal es actuar con rapidez, apenas se produzca la mancha. Si el líquido es reciente se puede colocar papel absorbente para retirar el exceso.

En este caso se mezclará un litro de agua tibia con un vaso de vinagre blanco y una cucharada de bicarbonato de sodio . Humedecer un paño de microfibra y realizar movimientos circulares sobre la mancha. El bicarbonato neutraliza olores mientras que el vinagre desinfecta.

Otra opción para quitar manchas de roces de lapiceras o una mancha aceitosa es usar alcohol . Es un gran aliado debido a la rápida evaporación.

Si el problema es un roce de lapicera o una mancha aceitosa, el alcohol de botiquín es tu mejor aliado debido a su rápida evaporación. Otra opción para telas delicadas que no toleran la humedad es usar espuma del detergente.

En ese caso se aconseja batir agua con detergente para platos hasta generar mucha espuma. Aplicar solo la espuma sobre la mancha con un cepillo de cerdas suaves. Esto limpia la superficie sin empapar el relleno del sillón, evitando que se genere moho interno.

No usar secadores de pelo ni calor directo porque eso puede “cocinar” la mancha y fijar más. Dejar secar al aire libre con buena ventilación.

Por último, si el sillón es de ecocuero se usa una mezcla de leche de limpieza facial o crema hidratante neutra. Esto no solo limpia la suciedad superficial, sino que hidrata el material evitando que se reseque y se cuartee con el tiempo.