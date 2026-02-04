No es Florianópolis: la playa brasileña que está a "un tanque de nafta" de Argentina y es furor este verano

Torres está a 800 kilómetros de Misiones y se ha transformado en un destino de verano para los que buscan paz y aguas cristalinas.

Cada vez son más los turistas que eligen una playa de Rio Grande do Sul en Brasil para este verano. En este caso la playa elegida no está ni en Buzios ni en Florianópolis, pero muy cerca de la Argentina.

Una opción para el verano Los que buscan colores caribeños, pero cercanía, la ciudad de Torres dejó de ser una simple ruta para transformarse en un destino estrella este verano. Está ubicada en el extremo norte de Rio Grande do Sul y tiene un hermoso mar turquesa.

Cercanía Sin embargo, el gran atractivo para los argentinos es la logística. Está ubicada a 800 kilómetros de Posadas, Misiones y se puede llegar en una sola jornada de manejo. Su ambiente también se destaca por ser más relajado que el de los grandes centros turísticos, ideal para quienes buscan paz y desconexión en vacaciones.

Torres no tiene una sola playa, sino seis balnearios con personalidades que se destacan. Sin dudas que La Guarita es la postal elegida del lugar porque está protegida por un parque estatal rodeada de acantilados. Es ideal para amantes del senderismo.

torres1 Una playa para disfrutar este verano. También Prainha y Praia Grande ofrecen kilómetros de arena con paradores vibrantes. Otra opción es Itapeva para los que buscan la soledad absoluta. Son seis kilómetros de dunas y vegetación virgen donde solo suena el mar.