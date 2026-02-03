Vacaciones con mascotas: los destinos argentinos que más eligen

Es una decisión tomada. Viajar con mascotas . Este verano mostró un giro fuerte en el turismo local. Familias enteras organizan descanso sin dejarlas. Playas, pueblos y ciudades abren puertas a perros y gatos y crece el mapa pet-friendly año tras año.

En la Patagonia, Las Grutas suma protagonismo. La Rinconada se afirma como punto elegido por quienes llegan con mascotas. Lejos de las bajadas concurridas, ofrece arena amplia y ritmo calmo. Los perros forman parte del paisaje diario. Esa escena atrae a turistas que buscan espacio real.

La dinámica del lugar marca diferencia. Menos ruido, más distancia entre sombrillas y paseos largos junto al mar. El entorno reduce tensiones y favorece el descanso. Comercios cercanos aceptan animales sin conflicto. El boca en boca digital impulsó su popularidad.

En las sierras, Villa General Belgrano mantiene liderazgo. El pueblo combina calles tranquilas y naturaleza cercana. Alojamientos y bares aceptan mascotas sin vueltas. Senderos, arroyos y parques arman recorridos ideales. El Pozo Verde y el Cerro de la Virgen figuran entre los paseos más elegidos.

mascotas

El estilo del lugar suma valor. Ritmo pausado, mesas al aire libre y recorridos cortos. Los visitantes destacan la convivencia sin fricción. Las redes sociales reflejan fotos y reseñas positivas. Esa visibilidad atrae nuevos viajeros cada temporada.

Mar del Plata también entra en la lista. Algunos balnearios adaptaron espacios para perros. Yes Playa Canina lidera esa movida. Allí los animales corren libres y acceden a duchas y bebederos. El formato suma seguidores cada verano.