El rincón del Caribe que gana lugar entre los viajeros argentinos

El Caribe que enamora a los argentinos cada verano. Playas, historia y calor: el Caribe que suma fans.

República Dominicana seduce a miles de argentinos cada verano. Playas largas, mar claro y hoteles todo incluido explican parte del furor. Este rincón del Caribe tiene historia, naturaleza y precios atractivos. Con vuelos directos y clima estable, se volvió uno de los destinos más buscados.

Un destino en el Caribe República Dominicana tiene más de 200 playas repartidas a lo largo del país. Arena blanca y agua tibia aparecen en casi todo el mapa. Santo Domingo, la capital, guarda un valor histórico fuerte. Su zona colonial es el asentamiento europeo más antiguo de América. Desde 1990 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por sus calles empedradas suma un contraste claro frente al plan de playa.

caribe La geografía dominicana sorprende por su variedad. Hay montañas, lagos, parques nacionales y reservas ecológicas. En un mismo viaje conviven palmeras y cactus. También pueblos de pescadores y ciudades con movimiento urbano intenso.

El turismo de naturaleza crece año a año. Hay senderos para caminatas, ciclismo y visitas a cuevas. Entre enero y marzo, la observación de ballenas jorobadas convoca viajeros. Las excursiones salen desde la península de Samaná y dejan imágenes difíciles de olvidar.

caribe Más lugares en este rinconcito caribeño Samaná combina selva, playas abiertas y pueblos tranquilos. Muchos extranjeros se quedaron a vivir allí tras una primera visita. El verde intenso baja hasta el mar y crea postales distintas al Caribe clásico. Es uno de los puntos favoritos para quienes buscan calma.