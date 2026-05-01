El caribe en Brasil: las 5 playas del nordeste de agua turquesa y arena blanca

El Nordeste de Brasil tiene una manera particular de atrapar a los viajeros: mezcla mar tibio, playas , palmeras, pueblos costeros, excursiones en buggy, piscinas naturales y una gastronomía que convierte cada escapada en una experiencia completa.

Aunque muchas veces se habla de “playas del norte de Brasil” , varios de los destinos más elegidos por los turistas argentinos están en estados del Nordeste, como Pernambuco, Ceará, Alagoas y Bahía. Esa región concentra algunos de los paisajes más buscados del país y funciona tanto para quienes quieren descansar como para quienes prefieren moverse todos los días.

La información sanitaria cambió respecto de años anteriores. Brasil ya no exige presentar certificado de vacunación contra Covid-19 ni test negativo para el ingreso de turistas internacionales. De todos modos, las autoridades recomiendan revisar las condiciones antes de viajar, porque las empresas de transporte pueden fijar requisitos propios.

Para los argentinos, la documentación básica es simple: se puede ingresar con DNI vigente y en buen estado o con pasaporte. No sirven constancias de DNI en trámite ni documentos deteriorados.

Cinco playas para mirar de cerca

Porto de Galinhas, en Pernambuco, suele aparecer entre las favoritas por sus piscinas naturales, sus aguas claras y los paseos en jangada. Visit Brasil destaca que la playa permite hacer buceo, observar vida marina y recorrer la zona en buggy, una combinación que explica por qué se transformó en uno de los destinos más reconocidos del litoral brasileño. Cerca de allí también aparecen opciones como Maracaípe, Muro Alto y Cupe, que amplían el viaje para quienes quieren conocer más de una playa sin alejarse demasiado.

Jericoacoara, en Ceará, ofrece una postal distinta. No es solo playa: también son dunas, lagunas, viento, deportes acuáticos y una atmósfera más relajada. El destino fue una antigua villa de pescadores y hoy es uno de los lugares más deseados por quienes buscan naturaleza con servicios turísticos. Su acceso mantiene parte de esa identidad: para llegar suelen usarse vehículos preparados para atravesar caminos de arena, lo que refuerza la sensación de estar entrando a un lugar apartado de las grandes ciudades.

Entre capillas, cocoteros y tortugas marinas

Praia dos Carneiros, en Tamandaré, es otra joya de Pernambuco. Su imagen más conocida combina mar calmo, arena clara, cocoteros y la Capilla de São Benedito, una construcción ubicada frente al agua que se convirtió en una de las fotos más buscadas de la zona. Es una playa ideal para pasar el día, hacer paseos en barco y disfrutar de una propuesta más tranquila, especialmente fuera de los momentos de mayor movimiento turístico.

En Alagoas, Praia do Gunga se ganó un lugar propio por sus acantilados, los cocoteros y el encuentro entre el mar y la Lagoa do Roteiro. Es una playa con más movimiento, donde se pueden contratar paseos en buggy, lancha, cuatriciclo o actividades náuticas. Su cercanía con Maceió también la vuelve una alternativa muy elegida para excursiones de día completo.

Praia do Forte, en Bahía, completa la lista con una propuesta que combina playa, pueblo turístico y conservación ambiental. Además de sus aguas cálidas y su calle principal con locales, restaurantes y clima rústico, el destino es conocido por el Proyecto Tamar, dedicado a la protección de tortugas marinas. Visit Brasil lo presenta como una experiencia de preservación y aprendizaje, mientras que la Fundación Tamar informa que su centro de visitantes en Praia do Forte ocupa un área de 10.000 metros cuadrados.

La mejor época para viajar depende del estado elegido. En general, conviene evitar los meses de mayor lluvia y revisar el clima antes de reservar, porque el Nordeste no funciona como un bloque uniforme. Para quienes buscan mar cálido, excursiones y paisajes abiertos, estos cinco destinos ofrecen una hoja de ruta clara: Porto de Galinhas para piscinas naturales, Jericoacoara para dunas y viento, Carneiros para una postal tranquila, Gunga para aventura y Praia do Forte para combinar playa con naturaleza.