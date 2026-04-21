Caribe brasileño: las 3 playas de Brasil que parecen un sueño y se pueden disfrutar casi todo el año

Hay playas que no necesitan demasiada presentación. Apenas aparece una foto y el efecto es inmediato: agua turquesa, arena clara, barcos quietos y esa sensación de que el tiempo baja un cambio. En Brasil , esa fantasía tiene varios nombres, pero hay tres lugares que volvieron a instalarse con fuerza en las búsquedas de 2026 por una razón simple.

Siguen ofreciendo paisaje de Caribe sin salir de Sudamérica. Arraial do Cabo , Maragogi y Jericoacoara comparten ese impacto visual, aunque no son idénticos ni conviene venderlos como si funcionaran igual en cualquier mes del año.

En el estado de Río de Janeiro, Arraial do Cabo conserva su fama de paraíso para quienes buscan transparencia, vida marina y playas de imagen casi irreal. Visit Brasil destaca su biodiversidad y lo ubica entre los grandes destinos de buceo del país, algo que explica por qué la zona sigue atrayendo tanto a viajeros que priorizan naturaleza antes que infraestructura de gran ciudad.

Praia do Farol continúa siendo una de sus joyas más protegidas y el acceso sigue condicionado por embarcaciones autorizadas y control ambiental. Pontal do Atalaia, en cambio, mantiene el poder de las postales : la famosa escalera, los miradores y el contraste entre morro, arena blanca y mar celeste siguen siendo una marca registrada. El matiz está en el clima: sí, se puede disfrutar todo el año, pero el agua no tiene la temperatura del nordeste y el invierno resulta más ventoso y fresco.

Maragogi, donde la marea manda el espectáculo

Si la idea es encontrar agua cálida y calma, Maragogi sigue jugando en otra liga. La costa de Alagoas conserva ese tono entre verde y turquesa que le valió el apodo de “Caribe brasileño”, con el plus de las famosas piscinas naturales. Pero ahí aparece una precisión importante para actualizar la nota: el destino se puede visitar en cualquier época, aunque la experiencia cambia mucho según la marea y la estación.

Las Galés, que son el gran imán de la zona, se disfrutan mejor con marea baja, mientras que la época seca suele regalar mejor visibilidad y menos chances de lluvia. Praia de Antunes sigue siendo una de las playas más buscadas por su mar sereno y su perfil más relajado, lejos del movimiento más concentrado en excursiones. No es casual que el turismo oficial siga empujando actividades vinculadas al arrecife y al agua transparente.

Jericoacoara, el destino que combina mar, dunas y lagunas

Jericoacoara, en Ceará, juega con otra lógica. No se apoya solo en la playa, sino en una experiencia más completa. El pueblo mantiene su identidad rústica, con calles de arena, ambiente relajado y un ritual que no perdió fuerza: ver caer el sol desde la Duna do Pôr do Sol. A eso se suman las lagunas de agua dulce, entre ellas Lagoa do Paraíso, una de las imágenes más repetidas del destino.

Visit Brasil la sigue presentando como una región de dunas doradas y espejos de agua de tonos azules y verdes, y eso explica por qué “Jeri” sigue firme entre los lugares más deseados del nordeste. Ahora bien, también acá hay un matiz: el calor acompaña casi todo el año, pero las lagunas lucen mejor después de la temporada de lluvias, cuando recuperan más volumen. En otras palabras, no hay un mes prohibido, pero sí momentos más fotogénicos que otros.

Las tres playas siguen siendo apuestas fuertes para 2026, pero cada una ofrece algo distinto. Arraial do Cabo impacta por el color del agua y la vida marina. Maragogi seduce con mar tibio y piscinas naturales que parecen irreales. Jericoacoara mezcla playa, lagunas y atardeceres en una experiencia más amplia. La conclusión no es que haya una sola mejor, sino otra: el “Caribe brasileño” existe, pero conviene elegirlo según el tipo de viaje que se busca y no solo por una foto perfecta.