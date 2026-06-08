El pequeño pueblo de Brasil que muchos argentinos miran para este invierno
El pequeño pueblo de Brasil que enamora a los argentinos por sus playas tranquilas y precios bajos.
No hace falta gastar una fortuna para escapar del frío argentino. Mientras muchos turistas prefieren destinos clásicos de Brasil, un pequeño pueblo costero empezó a llamar la atención por sus playas tranquilas, clima cálido y precios más accesibles. Se trata de Barra Grande, en el estado de Piauí.
Barra Grande, el rincón de Brasil que cada vez más argentinos quieren conocer
Barra Grande queda sobre la costa noreste de Brasil, dentro de la región de Piauí. El pueblo conserva calles de arena, posadas simples y un ritmo muy distinto al de ciudades turísticas como Río de Janeiro o Florianópolis. Durante junio, las temperaturas rondan entre los 25 y 30 grados, algo que atrae a muchos argentinos que buscan escapar del invierno.
Uno de los puntos más valorados es el costo. Comer cerca de la playa, alquilar una pousada o moverse dentro del pueblo resulta más económico que en otros destinos brasileños conocidos. Además, el ambiente mantiene un perfil tranquilo, ideal para descansar varios días sin ruido ni tránsito intenso.
Las playas tienen aguas cálidas y viento constante, algo que convirtió a Barra Grande en un lugar famoso entre quienes practican kitesurf. Aun así, no hace falta hacer deportes para disfrutar del lugar. Muchas personas pasan horas caminando frente al mar, mirando el atardecer o descansando en hamacas frente a la playa.
Otro detalle que atrae turistas argentinos es la gastronomía local. Los restaurantes ofrecen pescados frescos, camarones y platos típicos nordestinos a precios bastante más bajos que en zonas turísticas saturadas. También hay bares pequeños con música en vivo y ferias artesanales durante las noches.