La playa de Brasil donde el mar entra a las calles y el paisaje parece de otro tiempo

Hay lugares que en Brasil se vuelven famosos por una playa , una fiesta o una foto. Paraty juega en otra liga. El encanto aparece antes de llegar al agua: está en las fachadas coloniales, en las calles de piedra y en esa imagen tan repetida por los viajeros cuando la marea sube y el mar entra en parte del casco histórico.

Esa escena, que le dio fama internacional, no pertenece a una isla aislada del mapa, sino a una ciudad costera de fuerte identidad cultural ubicada en la Costa Verde del estado de Río de Janeiro. Su perfil mezcla herencia portuguesa, tradiciones locales y una relación directa con la Mata Atlántica y el mar.

Paraty no vive solo de la estética. La ciudad forma parte del sitio “Paraty e Ilha Grande – Cultura y Biodiversidad”, inscrito por la UNESCO, una distinción que reconoce tanto su valor histórico como la riqueza natural de su entorno. En la práctica, eso se traduce en una experiencia más amplia que la de una simple escapada de playa.

Se puede caminar por el centro histórico, entrar a iglesias coloniales , conocer el legado del antiguo Camino del Oro y, en el mismo viaje, salir hacia bahías, senderos, cascadas y áreas de selva preservada. Visit Brasil la presenta justamente como un destino donde la arquitectura y la naturaleza conviven sin chocarse.

Entre barcos, playas y recorridos cortos

Uno de los grandes imanes del lugar son los paseos por el agua. Desde Paraty salen excursiones en barco hacia islas, ensenadas y franjas de arena muy buscadas por quienes quieren mar calmo y paisajes más limpios que los del frente urbano.

A eso se suman opciones de kayak, visitas a cascadas, recorridos por alambiques tradicionales y escapadas a puntos cercanos como Trindade, que suelen entrar en la agenda de quienes se quedan varios días. La gastronomía también empuja: pescados, mariscos, cocina caiçara y la histórica producción de cachaça forman parte del circuito más clásico del destino.

Dónde queda y cómo llegar

La ubicación explica buena parte de su éxito. Paraty está entre Río de Janeiro y São Paulo, lo que la vuelve una parada estratégica para quienes viajan por el sudeste de Brasil. El acceso más habitual es por carretera, sobre todo a través de la BR-101, aunque también existen servicios de transfer y conexiones en ómnibus desde grandes centros urbanos.

En los canales turísticos oficiales del destino se detallan alternativas por auto, bus y transporte contratado, lo que refuerza la idea de que no hace falta una logística compleja para llegar. Precisamente esa combinación de relativa facilidad de acceso y atmósfera más pausada la volvió una opción fuerte para quienes quieren salir del circuito más saturado.

En la promoción turística suele aparecer la idea de “aguas cristalinas”, y en buena parte de las excursiones marítimas esa postal sigue siendo real. Pero al actualizar la información aparece un dato que no conviene omitir: Paraty arrastra desafíos de saneamiento y la aptitud para baño no es uniforme en todas sus playas urbanas o cercanas.

Por eso, más que vender una fantasía homogénea, hoy la recomendación más útil es revisar la balneabilidad oficial antes de elegir dónde meterse al agua. Esa advertencia no le quita atractivo al destino; al contrario, ayuda a planificar mejor y a entender que su valor está en el combo entre patrimonio, naturaleza y experiencia, no en una promesa idéntica para cada rincón de su costa.

Por qué sigue siendo una escapada muy buscada

Paraty conserva algo que muchos destinos pierden cuando crecen: personalidad. No compite con Río desde la escala ni con los balnearios más famosos desde el despliegue. Seduce por otra vía. Tiene historia visible, ritmo más lento, entorno protegido y una oferta que permite pasar del adoquín colonial a una lancha en cuestión de minutos.

Por eso sigue apareciendo como una alternativa fuerte dentro de la Costa Verde. Y por eso también conviene nombrarla bien: no como una supuesta “Isla Paraty”, sino como una ciudad brasileña que encontró en su mezcla de mar, memoria y naturaleza una identidad muy difícil de copiar.