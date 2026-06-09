Escapada de invierno: el rincón del norte chileno ideal para cambiar frío por playa
Entre Tarapacá y Atacama, el norte chileno ofrece balnearios con días templados, paisajes desérticos y una temporada de invierno mucho más tranquila.
Cuando el invierno empieza a dominar buena parte del sur del continente, el norte de Chile aparece como una alternativa distinta para quienes no quieren esperar al verano para caminar por la arena, mirar el mar o hacer una escapada breve con sol y menos turistas alrededor.
La primera parada suele ser Iquique, una ciudad costera donde el desierto se acerca al Pacífico y la vida urbana convive con uno de los balnearios más conocidos del país: Playa Cavancha. El destino figura entre los recomendados por Chile es Tuyo para viajar durante todo el año, con una propuesta que combina playa, patrimonio, compras y actividades de aventura como surf, parapente y sandboard.
Iquique, la opción más templada del invierno
Cavancha no ofrece un verano pleno en julio, pero sí un invierno mucho más amable que el de otras zonas costeras. Los registros climáticos muestran que en junio las máximas promedio en Iquique rondan los 19 °C o 20 °C, mientras que las mínimas se ubican cerca de los 15 °C. En julio, el mes más frío, el promedio se mantiene entre 15 °C y 18 °C, con escasas lluvias y jornadas aptas para paseos al aire libre.
Ese clima explica por qué Cavancha funciona también fuera de temporada. Su costanera, sus palmeras, la cercanía con hoteles y restaurantes, y las condiciones para actividades recreativas hacen que la playa mantenga movimiento incluso en los meses más frescos. El agua, influida por la corriente de Humboldt, sigue siendo fría para muchos visitantes, aunque el entorno permite disfrutar del sol, caminar, practicar deportes náuticos o simplemente pasar el día frente al mar.
Bahía Inglesa, el paisaje turquesa de Atacama
Más al sur, en la Región de Atacama, Bahía Inglesa juega otra carta: la postal. Sus playas de arena clara y agua turquesa la convirtieron en uno de los destinos más reconocibles del norte chileno. Chile Travel la destaca como uno de los favoritos de la zona, con sectores como La Piscina y El Chuncho, conocidos por su oleaje calmo y por una oferta que incluye kayak, buceo, windsurf y otras actividades náuticas.
En invierno, la experiencia cambia. Hay menos gente, los cielos suelen regalar días luminosos y el ritmo baja varios cambios respecto del verano. No es el lugar para imaginar aguas cálidas tropicales: los promedios del mar en esta época se mantienen frescos, alrededor de los 14 °C a 15 °C. Aun así, Bahía Inglesa conserva atractivo para caminatas, escapadas fotográficas, gastronomía costera y recorridos por Caldera y otros puntos cercanos de Atacama.
Qué revisar antes de viajar
La temporada 2026 llega además con un contexto climático que conviene seguir de cerca. La Dirección Meteorológica de Chile informó un escenario en evolución hacia El Niño para el trimestre mayo-junio-julio y recomendó mantenerse informado por canales oficiales, especialmente por los cambios que pueden afectar distintas zonas del país.
Por eso, antes de armar el bolso, lo mejor es chequear el pronóstico actualizado, elegir alojamiento con anticipación y pensar el viaje como una escapada de invierno templado, no como vacaciones de verano. Iquique ofrece la mejor combinación de clima estable y playa urbana; Bahía Inglesa, una postal más tranquila y escénica. En ambos casos, el norte chileno confirma que el mar también puede disfrutarse cuando el calendario marca invierno.