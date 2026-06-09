Escapada de invierno: el rincón del norte chileno ideal para cambiar frío por playa

Entre Tarapacá y Atacama, el norte chileno ofrece balnearios con días templados, paisajes desérticos y una temporada de invierno mucho más tranquila.

Cuando el invierno empieza a dominar buena parte del sur del continente, el norte de Chile aparece como una alternativa distinta para quienes no quieren esperar al verano para caminar por la arena, mirar el mar o hacer una escapada breve con sol y menos turistas alrededor.

La primera parada suele ser Iquique, una ciudad costera donde el desierto se acerca al Pacífico y la vida urbana convive con uno de los balnearios más conocidos del país: Playa Cavancha. El destino figura entre los recomendados por Chile es Tuyo para viajar durante todo el año, con una propuesta que combina playa, patrimonio, compras y actividades de aventura como surf, parapente y sandboard.

Iquique, la opción más templada del invierno Cavancha no ofrece un verano pleno en julio, pero sí un invierno mucho más amable que el de otras zonas costeras. Los registros climáticos muestran que en junio las máximas promedio en Iquique rondan los 19 °C o 20 °C, mientras que las mínimas se ubican cerca de los 15 °C. En julio, el mes más frío, el promedio se mantiene entre 15 °C y 18 °C, con escasas lluvias y jornadas aptas para paseos al aire libre.

Ese clima explica por qué Cavancha funciona también fuera de temporada. Su costanera, sus palmeras, la cercanía con hoteles y restaurantes, y las condiciones para actividades recreativas hacen que la playa mantenga movimiento incluso en los meses más frescos. El agua, influida por la corriente de Humboldt, sigue siendo fría para muchos visitantes, aunque el entorno permite disfrutar del sol, caminar, practicar deportes náuticos o simplemente pasar el día frente al mar.

Bahía Inglesa es conocida como El Caribe Chileno Foto: Sernatur Chile Bahía Inglesa es una de las playas más transparentes de Chile y se ubica en la costa del desierto de Atacama. Sernatur Bahía Inglesa, el paisaje turquesa de Atacama Más al sur, en la Región de Atacama, Bahía Inglesa juega otra carta: la postal. Sus playas de arena clara y agua turquesa la convirtieron en uno de los destinos más reconocibles del norte chileno. Chile Travel la destaca como uno de los favoritos de la zona, con sectores como La Piscina y El Chuncho, conocidos por su oleaje calmo y por una oferta que incluye kayak, buceo, windsurf y otras actividades náuticas.