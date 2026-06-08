Ni Río ni Buzios: la playa oculta de Brasil con rincones vírgenes y 24°C ideal para escaparse en julio
Julio es el mes perfecto para descubrir la Península de Maraú en Brasil, un destino con playas casi desiertas y un clima templado que invita a la desconexión.
Una playa que no figura en los catálogos masivos y se mantiene como un secreto ideal para visitar en julio, es la Península de Maraú en el estado de Bahía. Este lugar goza de microclimas muy favorables y, sobre todo, una desconexión absoluta del turismo de masas.
El rincón de Brasil es conocido como un santuario natural de difícil acceso terrestre, lo que lo mantiene protegido y sumamente virgen. Pero la joya del lugar es Taipu de Fora con las piscinas naturales más grandes y cristalinas de todo el país. Podés hacer snorkel nocturno con linternas para ver corales y peces fluorescentes.
El pueblo pequeño que no tiene asfalto
También se encuentra Barra Grande, un pequeño pueblo sin asfalto y con calles marcadas por la arena. Esto crea un ambiente relajante y bohemio, ideal para caminar descalzo de noche y hacer planes románticos como cenar a la luz de las velas.
Una de las ventajas de viajar en julio es que al ser temporada baja regional, los precios bajan notablemente. Aunque puede haber algún chaparrón aislado debido al invierno del hemisferio del sur, las temperaturas promedian los 24°C y el mar continúa templado, ofreciendo playas prácticamente casi desiertas.
Precauciones para tener en julio
- Evitar el acceso terrestre en auto común: la ruta principal es de tierra por lo que es inestable, llena de pozos y lodo.
- Opta por la vía marítima: la forma más segura es volar hasta el Aeropuerto de Ilhéus, tomar un traslado terrestre de una hora y media hasta Camamu, y allí abordar una lancha rápida hasta Barra Grande.
Para tener una experiencia segura es importante consultar la tabla de mareas. Las piscinas naturales solo existen durante la marea baja. Por eso, es importante revisar los horarios antes de ir a la playa, ya que la marea sube, las olas cubren el arrecife y las piscinas desaparecen.