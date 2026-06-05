Un periodista famoso prendió fuego las redes con sus fotos más poderosas en la playa: ¡está todo marcado!
El reconocido conductor viajó a los Estados Unidos para desconectarse de la rutina, pero un detalle en su abdomen acaparó la atención de los usuarios.
Las pausas laborales de las principales figuras de la televisión local suelen transformarse en un contenido de gran interés para las comunidades digitales. En esta oportunidad, el periodista Ángel de Brito decidió tomarse unos días de descanso de sus obligaciones habituales en la Ciudad de Buenos Aires y emprendió un viaje con destino a Miami.
En la ciudad norteamericana, el conductor del ciclo LAM aprovechó el tiempo para reencontrarse con antiguos colegas y amigos de la profesión, entre ellos Maite Peñoñori y Ronen Suarc, con quienes compartió salidas nocturnas, extensas charlas y diversas actividades recreativas.
El detalle que despertó los comentarios en internet
A través de su perfil oficial en la red social Instagram, el comunicador se encargó de reflejar su bienestar bajo el sol de la costa de Florida y la tranquilidad del entorno marítimo. En este contexto, posó con el torso descubierto vistiendo un short de baño en tono natural, dejando en evidencia las consecuencias de su constancia con el entrenamiento físico.
Sin embargo, las imágenes generaron una repercusión inesperada entre sus seguidores. Lejos de focalizar la atención en el descanso del periodista, una gran cantidad de usuarios en la plataforma X comenzaron a plantear interrogantes y teorías sobre la autenticidad de su fisonomía.
“¿Se hizo una abdominoplastia?“, escribió un internauta en una publicación que no tardó en volverse viral. Al mismo tiempo, otros perfiles sumaron dudas estéticas expresando: “Esto es IA, ¿no? jajaja” y “¿Qué le pasó en el abdomen?“.
Frente al revuelo generado y el consecuente debate sobre los supuestos retoques estéticos, la respuesta por parte del líder del periodismo de espectáculos fue inmediata y categórica al ser consultado por la prensa. “Es una mentira más. Nunca me hice una operación”, aseveró con firmeza, echando por tierra cualquier versión referida a un paso por el quirófano en la actualidad.