Un periodista famoso prendió fuego las redes con sus fotos más poderosas en la playa: ¡está todo marcado!

Las pausas laborales de las principales figuras de la televisión local suelen transformarse en un contenido de gran interés para las comunidades digitales. En esta oportunidad, el periodista Ángel de Brito decidió tomarse unos días de descanso de sus obligaciones habituales en la Ciudad de Buenos Aires y emprendió un viaje con destino a Miami.

En la ciudad norteamericana, el conductor del ciclo LAM aprovechó el tiempo para reencontrarse con antiguos colegas y amigos de la profesión, entre ellos Maite Peñoñori y Ronen Suarc, con quienes compartió salidas nocturnas, extensas charlas y diversas actividades recreativas.

Ángel de Brito viajó a la costa de Miami para disfrutar de un receso en su agenda laboral diaria.

A través de su perfil oficial en la red social Instagram, el comunicador se encargó de reflejar su bienestar bajo el sol de la costa de Florida y la tranquilidad del entorno marítimo. En este contexto, posó con el torso descubierto vistiendo un short de baño en tono natural, dejando en evidencia las consecuencias de su constancia con el entrenamiento físico.

La imagen del conductor con el torso descubierto generó una ola de especulaciones entre los usuarios de internet.

Sin embargo, las imágenes generaron una repercusión inesperada entre sus seguidores. Lejos de focalizar la atención en el descanso del periodista, una gran cantidad de usuarios en la plataforma X comenzaron a plantear interrogantes y teorías sobre la autenticidad de su fisonomía.

ANGEL DE BRITO PLAYA (2) En las redes sociales se debatió si el estado físico actual del animador correspondía a una supuesta cirugía abdominal o al uso de tecnología. Instagram @angeldebritooki

“¿Se hizo una abdominoplastia?“, escribió un internauta en una publicación que no tardó en volverse viral. Al mismo tiempo, otros perfiles sumaron dudas estéticas expresando: “Esto es IA, ¿no? jajaja” y “¿Qué le pasó en el abdomen?“.

ANGEL DE BRITO PLAYA (3) Con una respuesta tajante, el presentador de televisión desestimó las sospechas y ratificó la autenticidad de sus postales. Instagram @angeldebritooki

Frente al revuelo generado y el consecuente debate sobre los supuestos retoques estéticos, la respuesta por parte del líder del periodismo de espectáculos fue inmediata y categórica al ser consultado por la prensa. “Es una mentira más. Nunca me hice una operación”, aseveró con firmeza, echando por tierra cualquier versión referida a un paso por el quirófano en la actualidad.