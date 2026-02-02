La mejor empanada de Argentina es la tucumana: jugosa y tradicional

Cuando técnica, producto y cultura se alinean, el plato trasciende fronteras. La empanada tucumana es tradición, identidad y sabrosura.

No es un mito. La empanada tucumana se gana un puesto en Argentina y el mundo. Un ranking global de Taste Atlas la ubicó en la cima con 4,4 puntos. Masa a mano, relleno jugoso y limón justo. Frente a recetas de Chile, España y más países, la versión del norte argentino se quedó con el primer lugar mundial hoy.

empanada La masa se trabaja a mano, fina y firme, con dorado parejo. El relleno: matambre cortado a cuchillo, nunca picado. La carne se hierve para lograr caldo y obtener esa jugosidad. Cebolla blanca y de verdeo bien rehogadas. Huevo duro en dados. Comino y pimentón en medida justa. Nada tapa a la carne. Unas gotas de limón al final levantan el conjunto y dejan recuerdo largo. Ese gesto simple marcó diferencia en el ranking.

El cierre también cuenta. Trece repulgues, con sentido simbólico y técnica precisa. No es adorno. Sella el relleno y mantiene el jugo. En Tucumán se aprende desde chico. La mano de la empanadera define forma, peso y cocción. Cada pieza sale pareja y confiable.

empanada 3 La forma de cocción divide pasiones. Horno de barro o frita en grasa. Ambas versiones mantienen identidad. Al morder, el jugo cae. Por eso la tradición manda comer “a piernas abiertas”. Es parte del ritual y del respeto por el plato. Nadie sale limpio, todos salen felices.