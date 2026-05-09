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Sopa crema de puerro y cebolla: la receta perfecta para días frescos

Conocé la sopa crema de puerro y cebolla, una preparación reconfortante, aromática y de textura suave, ideal para compartir en cualquier ocasión.

Candela Spann

Sopa cremosa fácil, nutritiva y perfecta, la receta

Sopa cremosa fácil, nutritiva y perfecta, la receta

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Esta receta de sopa crema de puerro y cebolla es ideal para quienes buscan una opción suave, aromática y reconfortante. La combinación de ambos vegetales crea una textura cremosa y un sabor delicado. Es una delicia fácil, perfecta para días frescos o como entrada. ¡Manos a la obra!

Receta de sopa de puerro y cebolla
Receta de sopa de puerro y cebolla

Receta de sopa de puerro y cebolla

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Puerro — 2 unidades
  • Cebolla — 1 unidad
  • Papa — 2 unidades
  • Caldo de verduras — 1 litro
  • Crema de leche — 100 mililitros
  • Manteca — 30 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear sopa crema de puerro y cebolla deliciosa

1- Lavar y cortar los puerros y la cebolla.

2- Pelar y cortar la papa en cubos.

3- Rehogar los puerros y la cebolla en la manteca hasta que estén suaves.

4- Agregar la papa y mezclar.

5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que todo esté tierno.

6- Procesar hasta lograr una textura cremosa.

7- Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.

8- Servir la sopa caliente.

Cómo hacer sopa crema de puerro, la receta
C&oacute;mo hacer sopa crema de puerro, la receta

Cómo hacer sopa crema de puerro, la receta

De la cocina a la mesa

La sopa crema de puerro y cebolla es una opción elegante y reconfortante para cualquier comida. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una textura suave y un sabor delicado. Es ideal como entrada o para una cena liviana. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder su cremosidad. Se puede acompañar con pan tostado o semillas para sumar textura. Esta sopa casera es práctica, nutritiva y perfecta para disfrutar una preparación cálida y deliciosa. ¡A disfrutar!

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