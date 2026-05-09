Sopa crema de puerro y cebolla: la receta perfecta para días frescos
Conocé la sopa crema de puerro y cebolla, una preparación reconfortante, aromática y de textura suave, ideal para compartir en cualquier ocasión.
Esta receta de sopa crema de puerro y cebolla es ideal para quienes buscan una opción suave, aromática y reconfortante. La combinación de ambos vegetales crea una textura cremosa y un sabor delicado. Es una delicia fácil, perfecta para días frescos o como entrada. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Puerro — 2 unidades
- Cebolla — 1 unidad
- Papa — 2 unidades
- Caldo de verduras — 1 litro
- Crema de leche — 100 mililitros
- Manteca — 30 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear sopa crema de puerro y cebolla deliciosa
1- Lavar y cortar los puerros y la cebolla.
2- Pelar y cortar la papa en cubos.
3- Rehogar los puerros y la cebolla en la manteca hasta que estén suaves.
4- Agregar la papa y mezclar.
5- Incorporar el caldo de verduras y cocinar hasta que todo esté tierno.
6- Procesar hasta lograr una textura cremosa.
7- Agregar la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.
8- Servir la sopa caliente.
De la cocina a la mesa
La sopa crema de puerro y cebolla es una opción elegante y reconfortante para cualquier comida. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una textura suave y un sabor delicado. Es ideal como entrada o para una cena liviana. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder su cremosidad. Se puede acompañar con pan tostado o semillas para sumar textura. Esta sopa casera es práctica, nutritiva y perfecta para disfrutar una preparación cálida y deliciosa. ¡A disfrutar!