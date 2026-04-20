Aprendé a hacer con esta receta una deliciosa tarta de puerros casera

Esta receta de tarta de puerro es ideal para preparar una opción casera, sabrosa y reconfortante. Con un relleno cremoso y una base crocante, la tarta de puerro se destaca por su sabor suave y equilibrado. Es una preparación fácil de hacer, rendidora y perfecta para cualquier comida del día.

1- Lavar bien los puerros y cortarlos en rodajas finas.

2- Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con aceite.

3- Agregar los puerros y cocinar hasta que estén tiernos.

4- Retirar del fuego y dejar entibiar.

5- En un bowl, batir los huevos con la crema de leche.

6- Incorporar el salteado de puerros, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

7- Forrar un molde con una tapa de tarta y volcar el relleno.

8- Cubrir con la otra tapa de tarta o dejar abierta, según preferencia.

9- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 35 minutos.

10- Retirar cuando la tarta de puerro esté dorada y firme. Dejar reposar unos minutos antes de servir.

Receta de tarta de puerro fácil y casera Receta de tarta de puerro fácil y casera Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tarta de puerro es una opción clásica que combina simpleza y sabor en cada porción. Esta receta logra un relleno suave y cremoso, donde el puerro aporta un gusto delicado que se complementa muy bien con el queso. Es ideal para almuerzos, cenas o para llevar como vianda. Además, se puede adaptar agregando otros ingredientes como pollo o panceta. Se puede comer caliente o fría, lo que la hace muy versátil. Prepararla en casa es rápido y práctico, con ingredientes accesibles. Una alternativa rica, casera y perfecta para sumar a tu menú semanal. ¡Y a disfrutar!.