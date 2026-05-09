Receta de guiso de arroz y carne: el plato casero ideal para días frescos

Descubre la receta de guiso de arroz y carne, perfecta para combatir los días fríos. Sabor casero garantizado.

Candela Spann

Entrá en calor con esta receta de guiso de arroz y carne

Esta receta de guiso de arroz y carne es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y reconfortante. La combinación de arroz, carne y verduras crea un plato lleno de sabor y muy rendidor. Es un plato fácil, perfecto para días frescos y reuniones familiares. ¡Manos a la obra!

Disfrutá esta receta de guiso de arroz con carne

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Carne vacuna — 500 gramos
  • Arroz — 300 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Morrón — 1 unidad
  • Zanahoria — 1 unidad
  • Tomate triturado — 400 gramos
  • Caldo de carne — 1 litro
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Pimentón — 3 gramos

Paso a paso para crear un guiso de arroz y carne delicioso

1- Cortar la carne vacuna en cubos pequeños.

2- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.

3- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

4- Agregar la carne y cocinar hasta dorar.

5- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

6- Agregar el arroz y mezclar bien.

7- Incorporar el caldo de carne y cocinar hasta que el arroz esté tierno.

8- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Receta rendidora para toda la familia
De la cocina a la mesa

El guiso de arroz y carne es uno de los platos más clásicos y rendidores de la cocina casera. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una comida completa, nutritiva y llena de sabor. Es ideal para los días fríos y para compartir en familia. Además, se puede adaptar fácilmente agregando más verduras o distintas especias. Su textura cremosa y su aroma hacen que sea una preparación muy reconfortante. Este guiso casero es práctico, económico y perfecto para disfrutar una comida abundante y tradicional. ¡A disfrutar!

