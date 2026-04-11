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Locro argentino: la receta tradicional del guiso que llena el corazón

Receta de locro, un guiso argentino tradicional con maíz, porotos y carnes, ideal para fechas patrias y días fríos.

Candela Spann

Receta de locro argentino

Receta de locro argentino

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Esta receta de locro es uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina. Con maíz, porotos, carnes y verduras, se logra un guiso bien contundente y lleno de sabor. Es una receta ideal para fechas patrias, reuniones familiares o para disfrutar en días fríos con un plato bien casero.

Locro tradicional paso a paso
Locro tradicional paso a paso

Locro tradicional paso a paso

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Maíz blanco partido — 400 gramos
  • Porotos blancos — 200 gramos
  • Carne de cerdo — 400 gramos
  • Falda vacuna — 400 gramos
  • Chorizo colorado — 150 gramos
  • Panceta — 150 gramos
  • Zapallo — 500 gramos
  • Cebolla — 2 unidades
  • Puerro — 1 unidad
  • Ajo — 3 dientes
  • Caldo de verduras — 1,5 litros
  • Pimentón dulce — 5 gramos
  • Ají molido — 3 gramos
  • Aceite — 20 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un locro delicioso

1- Remojar el maíz blanco partido y los porotos blancos durante 12 horas.

2- Cocinar el maíz y los porotos en abundante caldo de verduras hasta que empiecen a ablandarse.

3- En una olla aparte, dorar la carne de cerdo, la falda vacuna, el chorizo colorado y la panceta.

4- Agregar la cebolla, el puerro y el ajo picados, y cocinar hasta que estén tiernos.

5- Incorporar el zapallo cortado en cubos, el pimentón dulce, el ají molido, la sal y la pimienta.

6- Unir todo a la olla con el maíz y los porotos, y cocinar a fuego bajo hasta que el locro esté espeso y cremoso.

Cómo hacer locro casero, receta detallada
C&oacute;mo hacer locro casero, receta detallada

Cómo hacer locro casero, receta detallada

De la cocina a la mesa

El locro es un clásico infaltable de la gastronomía argentina, especialmente en fechas patrias. Esta receta reúne ingredientes nutritivos en un guiso abundante y lleno de sabor. El maíz, los porotos y las carnes se combinan con verduras y especias para lograr una preparación intensa y reconfortante. Además, el zapallo aporta cremosidad y color, haciendo que el plato sea aún más atractivo. Es una comida ideal para compartir en familia o con amigos, especialmente en días fríos. Servido bien caliente, este locro representa tradición, calidez y auténtico sabor casero. ¡A disfrutar!

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