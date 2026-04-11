Locro argentino: la receta tradicional del guiso que llena el corazón
Receta de locro, un guiso argentino tradicional con maíz, porotos y carnes, ideal para fechas patrias y días fríos.
Esta receta de locro es uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina. Con maíz, porotos, carnes y verduras, se logra un guiso bien contundente y lleno de sabor. Es una receta ideal para fechas patrias, reuniones familiares o para disfrutar en días fríos con un plato bien casero.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Maíz blanco partido — 400 gramos
- Porotos blancos — 200 gramos
- Carne de cerdo — 400 gramos
- Falda vacuna — 400 gramos
- Chorizo colorado — 150 gramos
- Panceta — 150 gramos
- Zapallo — 500 gramos
- Cebolla — 2 unidades
- Puerro — 1 unidad
- Ajo — 3 dientes
- Caldo de verduras — 1,5 litros
- Pimentón dulce — 5 gramos
- Ají molido — 3 gramos
- Aceite — 20 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un locro delicioso
1- Remojar el maíz blanco partido y los porotos blancos durante 12 horas.
2- Cocinar el maíz y los porotos en abundante caldo de verduras hasta que empiecen a ablandarse.
3- En una olla aparte, dorar la carne de cerdo, la falda vacuna, el chorizo colorado y la panceta.
4- Agregar la cebolla, el puerro y el ajo picados, y cocinar hasta que estén tiernos.
5- Incorporar el zapallo cortado en cubos, el pimentón dulce, el ají molido, la sal y la pimienta.
6- Unir todo a la olla con el maíz y los porotos, y cocinar a fuego bajo hasta que el locro esté espeso y cremoso.
De la cocina a la mesa
El locro es un clásico infaltable de la gastronomía argentina, especialmente en fechas patrias. Esta receta reúne ingredientes nutritivos en un guiso abundante y lleno de sabor. El maíz, los porotos y las carnes se combinan con verduras y especias para lograr una preparación intensa y reconfortante. Además, el zapallo aporta cremosidad y color, haciendo que el plato sea aún más atractivo. Es una comida ideal para compartir en familia o con amigos, especialmente en días fríos. Servido bien caliente, este locro representa tradición, calidez y auténtico sabor casero. ¡A disfrutar!