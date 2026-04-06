Esta receta de guiso de lentejas es imbatible: económica, rendidora y deliciosa

Esta receta de guiso de lentejas es perfecta para los días frescos y para quienes buscan una comida abundante y rendidora. La combinación de lentejas , verduras y condimentos logra un plato bien casero y lleno de sabor. Es una exquisitez fácil de preparar, económica y muy nutritiva para toda la familia. ¡Manos a la obra!

1- Remojar las lentejas secas durante al menos 8 horas y luego escurrirlas.

2- Calentar el aceite en una olla y cocinar la cebolla, el morrón rojo y el ajo picado.

3- Agregar la carne vacuna cortada en cubos y el chorizo colorado en rodajas. Cocinar hasta dorar.

4- Incorporar el tomate triturado, el pimentón dulce, el laurel, la sal y la pimienta.

5- Agregar las lentejas, la zanahoria y la papa cortadas en cubos.

6- Verter el caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante 45 minutos, hasta que todo quede tierno.

7- Servir el guiso de lentejas bien caliente.

Receta de guiso de lentejas Receta de guiso de lentejas Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El guiso de lentejas es uno de los platos más clásicos y reconfortantes de la cocina casera. Esta receta combina ingredientes simples y económicos para lograr una comida abundante, ideal para compartir. Las lentejas aportan textura, mientras que la carne, el chorizo y las verduras suman mucho sabor. Además, se puede preparar en cantidad y guardar para otro día, ya que suele quedar incluso más rico recalentado. ¡A disfrutar!