Esta receta de guiso de lentejas es imbatible: económica, rendidora y deliciosa
Receta de guiso de lentejas, un plato casero, abundante y perfecto para los días frescos y las comidas familiares.
Esta receta de guiso de lentejas es perfecta para los días frescos y para quienes buscan una comida abundante y rendidora. La combinación de lentejas, verduras y condimentos logra un plato bien casero y lleno de sabor. Es una exquisitez fácil de preparar, económica y muy nutritiva para toda la familia. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Lentejas secas — 300 gramos
- Carne vacuna — 300 gramos
- Chorizo colorado — 150 gramos
- Papa — 2 unidades medianas
- Zanahoria — 1 unidad grande
- Cebolla — 1 unidad grande
- Morrón rojo — 1 unidad
- Tomate triturado — 400 gramos
- Caldo de verduras — 1 litro
- Ajo — 2 dientes
- Aceite — 20 gramos
- Pimentón dulce — 5 gramos
- Laurel — 2 hojas
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un guiso de lentejas delicioso
1- Remojar las lentejas secas durante al menos 8 horas y luego escurrirlas.
2- Calentar el aceite en una olla y cocinar la cebolla, el morrón rojo y el ajo picado.
3- Agregar la carne vacuna cortada en cubos y el chorizo colorado en rodajas. Cocinar hasta dorar.
4- Incorporar el tomate triturado, el pimentón dulce, el laurel, la sal y la pimienta.
5- Agregar las lentejas, la zanahoria y la papa cortadas en cubos.
6- Verter el caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante 45 minutos, hasta que todo quede tierno.
7- Servir el guiso de lentejas bien caliente.
De la cocina a la mesa
El guiso de lentejas es uno de los platos más clásicos y reconfortantes de la cocina casera. Esta receta combina ingredientes simples y económicos para lograr una comida abundante, ideal para compartir. Las lentejas aportan textura, mientras que la carne, el chorizo y las verduras suman mucho sabor. Además, se puede preparar en cantidad y guardar para otro día, ya que suele quedar incluso más rico recalentado. ¡A disfrutar!