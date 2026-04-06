El guiso de mondongo con papas es la receta estrella argentina ¡preparala!
Receta de guiso de mondongo con papas, un plato tradicional, abundante y perfecto para disfrutar en días fríos.
Esta receta de guiso de mondongo con papas es ideal para quienes disfrutan de los platos clásicos y bien caseros. La combinación de mondongo, verduras y papas logra una comida abundante, sabrosa y perfecta para los días frescos. Es una delicia rendidora, nutritiva y muy tradicional en la cocina argentina. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Mondongo limpio — 800 gramos
- Papa — 3 unidades medianas
- Zanahoria — 1 unidad grande
- Cebolla — 1 unidad grande
- Morrón rojo — 1 unidad
- Tomate triturado — 400 gramos
- Caldo de verduras — 1 litro
- Ajo — 2 dientes
- Aceite — 20 gramos
- Pimentón dulce — 5 gramos
- Ají molido — 2 gramos
- Laurel — 2 hojas
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un guiso de mondongo con papas delicioso
1- Hervir el mondongo limpio durante 40 minutos hasta que quede tierno. Escurrir y cortar en tiras.
2- Calentar el aceite en una olla y cocinar la cebolla, el morrón rojo y el ajo picado.
3- Agregar el tomate triturado, el pimentón dulce, el ají molido, el laurel, la sal y la pimienta.
4- Incorporar el mondongo, la zanahoria y las papas cortadas en cubos.
5- Verter el caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante 35 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
6- Servir el guiso de mondongo con papas bien caliente.
De la cocina a la mesa
El guiso de mondongo con papas es uno de esos platos tradicionales que llenan la casa de aroma y sabor. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una comida abundante y perfecta para compartir en familia. El mondongo queda tierno, mientras que las verduras y las papas aportan textura y completan un plato muy rendidor. Además, se puede preparar con anticipación porque suele quedar aún más rico al día siguiente. ¡A disfrutar!