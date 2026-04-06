El guiso de mondongo con papas es la receta estrella argentina ¡preparala!

Esta receta de guiso de mondongo con papas es ideal para quienes disfrutan de los platos clásicos y bien caseros. La combinación de mondongo , verduras y papas logra una comida abundante, sabrosa y perfecta para los días frescos. Es una delicia rendidora, nutritiva y muy tradicional en la cocina argentina. ¡Manos a la obra!

1- Hervir el mondongo limpio durante 40 minutos hasta que quede tierno. Escurrir y cortar en tiras.

2- Calentar el aceite en una olla y cocinar la cebolla, el morrón rojo y el ajo picado.

3- Agregar el tomate triturado, el pimentón dulce, el ají molido, el laurel, la sal y la pimienta.

4- Incorporar el mondongo, la zanahoria y las papas cortadas en cubos.

5- Verter el caldo de verduras y cocinar a fuego medio durante 35 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.

6- Servir el guiso de mondongo con papas bien caliente.

Cómo hacer mondongo casero Cómo hacer mondongo casero Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El guiso de mondongo con papas es uno de esos platos tradicionales que llenan la casa de aroma y sabor. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una comida abundante y perfecta para compartir en familia. El mondongo queda tierno, mientras que las verduras y las papas aportan textura y completan un plato muy rendidor. Además, se puede preparar con anticipación porque suele quedar aún más rico al día siguiente. ¡A disfrutar!