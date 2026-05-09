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Sopa de merluza: la receta ideal para aquellos días de frío y lluvia

Descubre la reconfortante receta de sopa de merluza, ideal para los días fríos y lluviosos. Una opción liviana y nutritiva.

Candela Spann

Receta de sopa de merluza

Receta de sopa de merluza

Shutterstock

Esta receta de sopa de merluza es ideal para quienes buscan una opción liviana, nutritiva y llena de sabor. La merluza aporta suavidad y se combina perfectamente con verduras y caldo. Es una delicia fácil, perfecta para días frescos o comidas livianas. ¡Manos a la obra!

Sopa de merluza fácil, la receta
Sopa de merluza f&aacute;cil, la receta

Sopa de merluza fácil, la receta

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Filetes de merluza — 500 gramos
  • Papa — 2 unidades
  • Zanahoria — 1 unidad
  • Cebolla — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Caldo de pescado — 1 litro
  • Aceite — 20 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Perejil fresco — 10 gramos

Paso a paso para crear sopa de merluza deliciosa

1- Cortar los filetes de merluza en trozos.

2- Pelar y cortar la papa y la zanahoria en cubos.

3- Picar la cebolla y el ajo.

4- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.

5- Agregar la papa y la zanahoria.

6- Incorporar el caldo de pescado y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.

7- Agregar la merluza y cocinar unos minutos hasta que esté lista.

8- Condimentar con sal y pimienta y servir con perejil fresco.

Cómo hacer la mejor receta de sopa de pescado
C&oacute;mo hacer la mejor receta de sopa de pescado

Cómo hacer la mejor receta de sopa de pescado

De la cocina a la mesa

La sopa de merluza es una opción liviana y muy nutritiva para cualquier momento del día. Esta receta combina pescado y verduras en un caldo suave y reconfortante. Es ideal para quienes buscan comidas saludables sin resignar sabor. Además, es fácil de preparar y se puede adaptar con otros vegetales o especias. Su textura ligera y su aroma la hacen perfecta para días frescos o como entrada. Esta sopa casera es práctica, deliciosa y una excelente forma de incorporar pescado en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!

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