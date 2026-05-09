Sopa de merluza: la receta ideal para aquellos días de frío y lluvia
Descubre la reconfortante receta de sopa de merluza, ideal para los días fríos y lluviosos. Una opción liviana y nutritiva.
Esta receta de sopa de merluza es ideal para quienes buscan una opción liviana, nutritiva y llena de sabor. La merluza aporta suavidad y se combina perfectamente con verduras y caldo. Es una delicia fácil, perfecta para días frescos o comidas livianas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Filetes de merluza — 500 gramos
- Papa — 2 unidades
- Zanahoria — 1 unidad
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Caldo de pescado — 1 litro
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Perejil fresco — 10 gramos
Paso a paso para crear sopa de merluza deliciosa
1- Cortar los filetes de merluza en trozos.
2- Pelar y cortar la papa y la zanahoria en cubos.
3- Picar la cebolla y el ajo.
4- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.
5- Agregar la papa y la zanahoria.
6- Incorporar el caldo de pescado y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.
7- Agregar la merluza y cocinar unos minutos hasta que esté lista.
8- Condimentar con sal y pimienta y servir con perejil fresco.
De la cocina a la mesa
La sopa de merluza es una opción liviana y muy nutritiva para cualquier momento del día. Esta receta combina pescado y verduras en un caldo suave y reconfortante. Es ideal para quienes buscan comidas saludables sin resignar sabor. Además, es fácil de preparar y se puede adaptar con otros vegetales o especias. Su textura ligera y su aroma la hacen perfecta para días frescos o como entrada. Esta sopa casera es práctica, deliciosa y una excelente forma de incorporar pescado en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!