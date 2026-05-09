Sopa de merluza: la receta ideal para aquellos días de frío y lluvia

Esta receta de sopa de merluza es ideal para quienes buscan una opción liviana, nutritiva y llena de sabor. La merluza aporta suavidad y se combina perfectamente con verduras y caldo. Es una delicia fácil, perfecta para días frescos o comidas livianas. ¡Manos a la obra!

1- Cortar los filetes de merluza en trozos.

2- Pelar y cortar la papa y la zanahoria en cubos.

3- Picar la cebolla y el ajo.

4- Rehogar la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén transparentes.

5- Agregar la papa y la zanahoria.

6- Incorporar el caldo de pescado y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.

7- Agregar la merluza y cocinar unos minutos hasta que esté lista.

8- Condimentar con sal y pimienta y servir con perejil fresco.

Cómo hacer la mejor receta de sopa de pescado Cómo hacer la mejor receta de sopa de pescado Shutterstock

De la cocina a la mesa

La sopa de merluza es una opción liviana y muy nutritiva para cualquier momento del día. Esta receta combina pescado y verduras en un caldo suave y reconfortante. Es ideal para quienes buscan comidas saludables sin resignar sabor. Además, es fácil de preparar y se puede adaptar con otros vegetales o especias. Su textura ligera y su aroma la hacen perfecta para días frescos o como entrada. Esta sopa casera es práctica, deliciosa y una excelente forma de incorporar pescado en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!