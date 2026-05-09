Guiso de lentejas: la receta perfecta para un día frío ¡preparalo y reconfortate!
Descubre la receta perfecta de guiso de lentejas para combatir el frío y reconfortarte. Una opción casera, sabrosa y nutritiva.
Esta receta de guiso de lentejas con chorizo colorado es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor. La combinación de legumbres, verduras y embutido logra un plato reconfortante y nutritivo. Es una delicia perfecta para días frescos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Lentejas — 400 gramos
- Chorizo colorado — 200 gramos
- Carne vacuna — 300 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón — 1 unidad
- Zanahoria — 1 unidad
- Tomate triturado — 400 gramos
- Caldo de carne — 1 litro
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Pimentón — 3 gramos
Paso a paso para crear un guiso de lentejas con chorizo colorado delicioso
1- Remojar las lentejas durante 2 horas.
2- Cortar el chorizo colorado y la carne vacuna en trozos.
3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.
4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.
5- Agregar la carne y el chorizo y dorar.
6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.
7- Agregar las lentejas y el caldo de carne.
8- Cocinar a fuego medio hasta que las lentejas estén tiernas.
9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.
De la cocina a la mesa
El guiso de lentejas con chorizo colorado es uno de los platos más clásicos y reconfortantes. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una comida completa, nutritiva y llena de sabor. Es ideal para días fríos y reuniones familiares. Además, se puede preparar con anticipación, ya que mejora su sabor al reposar. La mezcla de legumbres, carne y especias crea un equilibrio perfecto. Este guiso casero es rendidor, económico y una excelente opción para disfrutar una comida abundante y tradicional. ¡A disfrutar!