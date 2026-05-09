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Guiso de lentejas: la receta perfecta para un día frío ¡preparalo y reconfortate!

Descubre la receta perfecta de guiso de lentejas para combatir el frío y reconfortarte. Una opción casera, sabrosa y nutritiva.

Candela Spann

Guiso de lentejas fácil, delicioso y nutritivo. La receta

Guiso de lentejas fácil, delicioso y nutritivo. La receta

Shutterstock

Esta receta de guiso de lentejas con chorizo colorado es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor. La combinación de legumbres, verduras y embutido logra un plato reconfortante y nutritivo. Es una delicia perfecta para días frescos. ¡Manos a la obra!

Receta de guiso de lentejas con chorizo
Receta de guiso de lentejas con chorizo

Receta de guiso de lentejas con chorizo

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Lentejas — 400 gramos
  • Chorizo colorado — 200 gramos
  • Carne vacuna — 300 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Morrón — 1 unidad
  • Zanahoria — 1 unidad
  • Tomate triturado — 400 gramos
  • Caldo de carne — 1 litro
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Pimentón — 3 gramos

Paso a paso para crear un guiso de lentejas con chorizo colorado delicioso

1- Remojar las lentejas durante 2 horas.

2- Cortar el chorizo colorado y la carne vacuna en trozos.

3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.

4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

5- Agregar la carne y el chorizo y dorar.

6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

7- Agregar las lentejas y el caldo de carne.

8- Cocinar a fuego medio hasta que las lentejas estén tiernas.

9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Receta de guiso de lentejas delicioso
Receta de guiso de lentejas delicioso

Receta de guiso de lentejas delicioso

De la cocina a la mesa

El guiso de lentejas con chorizo colorado es uno de los platos más clásicos y reconfortantes. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una comida completa, nutritiva y llena de sabor. Es ideal para días fríos y reuniones familiares. Además, se puede preparar con anticipación, ya que mejora su sabor al reposar. La mezcla de legumbres, carne y especias crea un equilibrio perfecto. Este guiso casero es rendidor, económico y una excelente opción para disfrutar una comida abundante y tradicional. ¡A disfrutar!

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