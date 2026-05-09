Guiso de lentejas: la receta perfecta para un día frío ¡preparalo y reconfortate!

Esta receta de guiso de lentejas con chorizo colorado es ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor. La combinación de legumbres, verduras y embutido logra un plato reconfortante y nutritivo. Es una delicia perfecta para días frescos. ¡Manos a la obra!

Receta de guiso de lentejas con chorizo

Receta de guiso de lentejas con chorizo

2- Cortar el chorizo colorado y la carne vacuna en trozos.

3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.

4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

5- Agregar la carne y el chorizo y dorar.

6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

7- Agregar las lentejas y el caldo de carne.

8- Cocinar a fuego medio hasta que las lentejas estén tiernas.

9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Receta de guiso de lentejas delicioso Receta de guiso de lentejas delicioso Shutterstock

De la cocina a la mesa

El guiso de lentejas con chorizo colorado es uno de los platos más clásicos y reconfortantes. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una comida completa, nutritiva y llena de sabor. Es ideal para días fríos y reuniones familiares. Además, se puede preparar con anticipación, ya que mejora su sabor al reposar. La mezcla de legumbres, carne y especias crea un equilibrio perfecto. Este guiso casero es rendidor, económico y una excelente opción para disfrutar una comida abundante y tradicional. ¡A disfrutar!