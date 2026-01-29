Merluza a la romana: receta clásica, rápida y rendidora para toda la familia
Prepara esta receta paso a paso de merluza a la romana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de merluza a la romana es un clásico de la cocina casera, ideal para quienes buscan un plato simple, crocante y sabroso. Su rebozado liviano resalta el sabor suave del pescado y la convierte en una opción perfecta para almuerzos rápidos o cenas informales.
Ingredientes para una merluza a la romana perfecta
Rinde 4 porciones.
- Filetes de merluza: 800 g.
- Huevos: 2 unidades.
- Harina de trigo: 200 g.
- Agua fría: 100 ml.
- Sal: A gusto.
- Pimienta: A gusto.
- Aceite para freír: Cantidad necesaria.
- Limón: 1 unidad.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lavar los filetes de merluza, secarlos bien y salpimentarlos.
2- En un bol, mezclar los huevos con el agua fría y una pizca de sal.
3- Incorporar la harina de a poco hasta obtener una mezcla semilíquida y homogénea.
4- Calentar abundante aceite en una sartén profunda.
5- Pasar los filetes por la preparación, cubriéndolos completamente.
6- Freír hasta que estén dorados y crocantes.
7- Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
8- Servir caliente con rodajas de limón.
De la cocina a la mesa
La merluza a la romana es una receta tradicional que nunca pasa de moda por su sencillez y excelente resultado. El rebozado ligero crea una textura crujiente que contrasta perfectamente con la suavidad del pescado. Es una preparación rápida, ideal para quienes buscan una comida práctica sin resignar sabor. Además, puede acompañarse con ensaladas, papas fritas o vegetales al vapor, adaptándose a distintos gustos. Esta receta es una excelente forma de incorporar pescado al menú semanal de manera atractiva, logrando un plato equilibrado, rendidor y muy fácil de preparar en casa para toda la familia. ¡A disfrutar!