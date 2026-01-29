Merluza a la romana: receta clásica, rápida y rendidora para toda la familia

Esta receta de merluza a la romana es un clásico de la cocina casera, ideal para quienes buscan un plato simple, crocante y sabroso. Su rebozado liviano resalta el sabor suave del pescado y la convierte en una opción perfecta para almuerzos rápidos o cenas informales.

La receta de merluza a la romana puede adaptarse usando agua con gas para un rebozado más aireado.

La receta de merluza a la romana puede adaptarse usando agua con gas para un rebozado más aireado.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lavar los filetes de merluza, secarlos bien y salpimentarlos.

2- En un bol, mezclar los huevos con el agua fría y una pizca de sal.

3- Incorporar la harina de a poco hasta obtener una mezcla semilíquida y homogénea.

4- Calentar abundante aceite en una sartén profunda.

5- Pasar los filetes por la preparación, cubriéndolos completamente.

6- Freír hasta que estén dorados y crocantes.

7- Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

8- Servir caliente con rodajas de limón.

Esta receta recibe su nombre por el tipo de rebozado liviano, similar al usado en platos tradicionales europeos. Esta receta recibe su nombre por el tipo de rebozado liviano, similar al usado en platos tradicionales europeos. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La merluza a la romana es una receta tradicional que nunca pasa de moda por su sencillez y excelente resultado. El rebozado ligero crea una textura crujiente que contrasta perfectamente con la suavidad del pescado. Es una preparación rápida, ideal para quienes buscan una comida práctica sin resignar sabor. Además, puede acompañarse con ensaladas, papas fritas o vegetales al vapor, adaptándose a distintos gustos. Esta receta es una excelente forma de incorporar pescado al menú semanal de manera atractiva, logrando un plato equilibrado, rendidor y muy fácil de preparar en casa para toda la familia. ¡A disfrutar!