Receta de huevos rotos con jamón: el clásico español fácil y lleno de sabor

Esta receta española es sencilla, deliciosa y perfecta para cualquier momento del día. Los huevos rotos con jamón combinan ingredientes básicos como papas , huevos y jamón serrano, logrando un plato lleno de sabor y textura. Es una receta casera que representa la esencia de la cocina ibérica tradicional.

El secreto de esta receta está en servir los huevos con la yema líquida, para que al “romperlos” se mezclen con las papas y el jamón, creando una textura cremosa y deliciosa.

El secreto de esta receta está en servir los huevos con la yema líquida, para que al “romperlos” se mezclen con las papas y el jamón, creando una textura cremosa y deliciosa.

La receta de huevos rotos con jamón nació en las tabernas madrileñas, donde se servía como un plato sencillo para acompañar una copa de vino o cerveza.

La receta de huevos rotos con jamón nació en las tabernas madrileñas, donde se servía como un plato sencillo para acompañar una copa de vino o cerveza.

De la cocina a la mesa

Los huevos rotos con jamón son una receta clásica que destaca por su sencillez y su sabor inconfundible. El contraste entre las papas crujientes, la yema cremosa y el jamón salado crea una combinación irresistible. Es un plato típico de bares y tabernas españolas, ideal para compartir acompañado de pan o una copa de vino. Esta receta demuestra que con pocos ingredientes y una buena técnica se pueden lograr resultados deliciosos y reconfortantes, representando el auténtico espíritu de la cocina española. ¡A disfrutar!