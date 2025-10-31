Presenta:

Receta de huevos rotos con jamón: el clásico español fácil y lleno de sabor

Prepara esta receta paso a paso de huevos rotos con jamón, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

Candela Spann

Aunque la receta original usa jamón serrano, también existen versiones con chorizo, morcilla o incluso con pimientos del padrón, adaptándose a los gustos de cada región.

Esta receta española es sencilla, deliciosa y perfecta para cualquier momento del día. Los huevos rotos con jamón combinan ingredientes básicos como papas, huevos y jamón serrano, logrando un plato lleno de sabor y textura. Es una receta casera que representa la esencia de la cocina ibérica tradicional.

El secreto de esta receta está en servir los huevos con la yema líquida, para que al “romperlos” se mezclen con las papas y el jamón, creando una textura cremosa y deliciosa.
Ingredientes para unos huevos rotos perfectos

Rinde: 2 porciones

  • 4 papas medianas.
  • 4 huevos.
  • 100 g de jamón serrano en lonchas o trozos.
  • Aceite de oliva virgen extra (para freír).
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Pela las papas y córtalas en rodajas delgadas o bastones.
  2. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y fríe las papas hasta que estén doradas y tiernas.
  3. Escúrrelas sobre papel absorbente y sazona con sal.
  4. En otra sartén, fríe los huevos en un poco de aceite caliente hasta que las claras cuajen, pero la yema quede líquida.
  5. Coloca las papas en un plato, pon los huevos encima y añade el jamón serrano.
  6. Rompe los huevos con un tenedor justo antes de servir para que la yema se mezcle con las papas.

La receta de huevos rotos con jamón nació en las tabernas madrileñas, donde se servía como un plato sencillo para acompañar una copa de vino o cerveza.
De la cocina a la mesa

Los huevos rotos con jamón son una receta clásica que destaca por su sencillez y su sabor inconfundible. El contraste entre las papas crujientes, la yema cremosa y el jamón salado crea una combinación irresistible. Es un plato típico de bares y tabernas españolas, ideal para compartir acompañado de pan o una copa de vino. Esta receta demuestra que con pocos ingredientes y una buena técnica se pueden lograr resultados deliciosos y reconfortantes, representando el auténtico espíritu de la cocina española. ¡A disfrutar!

