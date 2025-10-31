Receta de huevos rotos con jamón: el clásico español fácil y lleno de sabor
Prepara esta receta paso a paso de huevos rotos con jamón, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta española es sencilla, deliciosa y perfecta para cualquier momento del día. Los huevos rotos con jamón combinan ingredientes básicos como papas, huevos y jamón serrano, logrando un plato lleno de sabor y textura. Es una receta casera que representa la esencia de la cocina ibérica tradicional.
Ingredientes para unos huevos rotos perfectos
Rinde: 2 porciones
- 4 papas medianas.
- 4 huevos.
- 100 g de jamón serrano en lonchas o trozos.
- Aceite de oliva virgen extra (para freír).
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Pela las papas y córtalas en rodajas delgadas o bastones.
- Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y fríe las papas hasta que estén doradas y tiernas.
- Escúrrelas sobre papel absorbente y sazona con sal.
- En otra sartén, fríe los huevos en un poco de aceite caliente hasta que las claras cuajen, pero la yema quede líquida.
- Coloca las papas en un plato, pon los huevos encima y añade el jamón serrano.
- Rompe los huevos con un tenedor justo antes de servir para que la yema se mezcle con las papas.
De la cocina a la mesa
Los huevos rotos con jamón son una receta clásica que destaca por su sencillez y su sabor inconfundible. El contraste entre las papas crujientes, la yema cremosa y el jamón salado crea una combinación irresistible. Es un plato típico de bares y tabernas españolas, ideal para compartir acompañado de pan o una copa de vino. Esta receta demuestra que con pocos ingredientes y una buena técnica se pueden lograr resultados deliciosos y reconfortantes, representando el auténtico espíritu de la cocina española. ¡A disfrutar!