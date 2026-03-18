Receta de galletas de coco que todos te van a pedir

Esta receta es perfecta para quienes disfrutan preparar tortas , galletas y dulces caseros para la merienda. Las galletas de coco son simples, aromáticas y tienen ese toque crocante por fuera con un interior suave que las vuelve irresistibles. Además, se hacen con pocos ingredientes y en poco tiempo, ideales para acompañar el mate .

Muchas versiones de esta receta se preparan sin harina para lograr una textura más húmeda.

1- Colocá los huevos en un bol y agregá el azúcar . Batí bien hasta que la mezcla quede integrada y espumosa.

2- Sumá el coco rallado y la esencia de vainilla , mezclá bien hasta formar una preparación húmeda y aromática.

3- Agregá la harina de trigo y mezclá nuevamente hasta lograr una masa uniforme.

4- Tomá pequeñas porciones de masa con una cuchara y formá bolitas con las manos.

5- Colocá las galletas sobre una placa con papel manteca dejando un poco de espacio entre cada una.

6- Aplastá suavemente cada bolita para darle forma de galleta.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 12 a 15 minutos hasta que queden levemente doradas.

8- Retirá del horno, dejá enfriar y serví las galletas de coco.

Receta rápida de galletas de coco El coco rallado le da a esta receta un aroma muy característico. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Estas galletas de coco son una opción simple y deliciosa para sumar a cualquier merienda casera. La receta tiene la ventaja de ser rápida y de usar ingredientes que casi siempre hay en la cocina. Además, el coco rallado aporta un aroma especial que llena la casa mientras se hornean. Podés conservar estas galletas caseras en un frasco hermético durante varios días para que mantengan su textura. ¡Disfrutalas con unos buenos mates!.