Torta Oreo: la receta sin horno que es furor y puedes hacer hoy mismo
Receta de torta Oreo, cremosa, fácil y sin horno ideal para cumpleaños o para disfrutar un postre irresistible.
Esta receta de torta Oreo es ideal para quienes buscan un postre cremoso, dulce y muy tentador. Con capas de galletas y crema, logra una textura suave y un sabor irresistible. Es una delicia fácil, perfecta para cumpleaños o para disfrutar algo especial en casa. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Galletitas Oreo — 300 gramos
- Crema de leche — 400 mililitros
- Queso crema — 300 gramos
- Azúcar — 100 gramos
- Manteca — 100 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear una torta Oreo deliciosa
1- Procesar las galletitas Oreo hasta formar una base.
2- Mezclar con la manteca derretida y colocar en un molde.
3- Llevar a la heladera para que tome firmeza.
4- Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla.
5- Incorporar el queso crema y mezclar suavemente.
6- Volcar la preparación sobre la base.
7- Llevar a la heladera durante al menos 4 horas.
8- Decorar con más galletitas Oreo antes de servir la torta.
De la cocina a la mesa
La torta Oreo es un postre moderno y muy popular que encanta a grandes y chicos. Esta receta combina la intensidad de las galletas con una crema suave que logra un equilibrio perfecto. Es ideal para celebraciones, cumpleaños o simplemente para darse un gusto. Además, no requiere horno, lo que la hace muy práctica. Se puede preparar con anticipación y conservar en frío hasta el momento de servir. Esta torta casera es cremosa, deliciosa y perfecta para los amantes del chocolate y los postres intensos. ¡A disfrutar!.