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Torta Oreo: la receta sin horno que es furor y puedes hacer hoy mismo

Receta de torta Oreo, cremosa, fácil y sin horno ideal para cumpleaños o para disfrutar un postre irresistible.

Candela Spann

Receta deliciosa para disfrutarla en familia

Receta deliciosa para disfrutarla en familia

Shutterstock

Esta receta de torta Oreo es ideal para quienes buscan un postre cremoso, dulce y muy tentador. Con capas de galletas y crema, logra una textura suave y un sabor irresistible. Es una delicia fácil, perfecta para cumpleaños o para disfrutar algo especial en casa. ¡Manos a la obra!.

Receta fácil de torta Oreo
Receta f&aacute;cil de torta Oreo

Receta fácil de torta Oreo

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Galletitas Oreo — 300 gramos
  • Crema de leche — 400 mililitros
  • Queso crema — 300 gramos
  • Azúcar — 100 gramos
  • Manteca — 100 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear una torta Oreo deliciosa

1- Procesar las galletitas Oreo hasta formar una base.

2- Mezclar con la manteca derretida y colocar en un molde.

3- Llevar a la heladera para que tome firmeza.

4- Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla.

5- Incorporar el queso crema y mezclar suavemente.

6- Volcar la preparación sobre la base.

7- Llevar a la heladera durante al menos 4 horas.

8- Decorar con más galletitas Oreo antes de servir la torta.

Una receta que les gustará a todos
Una receta que les gustar&aacute; a todos

Una receta que les gustará a todos

De la cocina a la mesa

La torta Oreo es un postre moderno y muy popular que encanta a grandes y chicos. Esta receta combina la intensidad de las galletas con una crema suave que logra un equilibrio perfecto. Es ideal para celebraciones, cumpleaños o simplemente para darse un gusto. Además, no requiere horno, lo que la hace muy práctica. Se puede preparar con anticipación y conservar en frío hasta el momento de servir. Esta torta casera es cremosa, deliciosa y perfecta para los amantes del chocolate y los postres intensos. ¡A disfrutar!.

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