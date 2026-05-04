Torta Oreo: la receta sin horno que es furor y puedes hacer hoy mismo

Esta receta de torta Oreo es ideal para quienes buscan un postre cremoso, dulce y muy tentador. Con capas de galletas y crema , logra una textura suave y un sabor irresistible. Es una delicia fácil, perfecta para cumpleaños o para disfrutar algo especial en casa. ¡Manos a la obra!.

Paso a paso para crear una torta Oreo deliciosa

1- Procesar las galletitas Oreo hasta formar una base.

2- Mezclar con la manteca derretida y colocar en un molde.

3- Llevar a la heladera para que tome firmeza.

4- Batir la crema de leche con el azúcar y la esencia de vainilla.

5- Incorporar el queso crema y mezclar suavemente.

6- Volcar la preparación sobre la base.

7- Llevar a la heladera durante al menos 4 horas.

8- Decorar con más galletitas Oreo antes de servir la torta.

Una receta que les gustará a todos Una receta que les gustará a todos Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta Oreo es un postre moderno y muy popular que encanta a grandes y chicos. Esta receta combina la intensidad de las galletas con una crema suave que logra un equilibrio perfecto. Es ideal para celebraciones, cumpleaños o simplemente para darse un gusto. Además, no requiere horno, lo que la hace muy práctica. Se puede preparar con anticipación y conservar en frío hasta el momento de servir. Esta torta casera es cremosa, deliciosa y perfecta para los amantes del chocolate y los postres intensos. ¡A disfrutar!.