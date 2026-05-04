Con un solo ingrediente prepará esta receta de manteca casera
Receta de manteca casera, simple, natural y fácil con un solo ingrediente ideal para cocinar o untar.
Esta receta de manteca casera es ideal para quienes quieren preparar un básico de la cocina de forma simple y natural. Con un solo ingrediente se logra un producto fresco y delicioso. Es una preparación fácil y práctica para tener siempre a mano en casa.
Ingredientes (rinde 250 gramos aprox.)
- Crema de leche — 500 mililitros
Paso a paso para crear manteca casera deliciosa
1- Colocar la crema de leche fría en un bowl.
2- Batir a velocidad media-alta hasta que se corte y se separen los sólidos del suero.
3- Colar y reservar la parte sólida (la manteca).
4- Lavar la manteca con agua fría para eliminar restos de suero.
5- Amasar suavemente para darle forma.
6- Guardar en heladera hasta su uso.
De la cocina a la mesa
La manteca casera es una excelente opción para quienes buscan un producto natural y sin aditivos. Esta receta permite transformar crema en un ingrediente básico y versátil para la cocina diaria. Su sabor es fresco y se puede personalizar agregando sal, hierbas o especias. Es ideal para untar, cocinar o usar en repostería. Además, hacerla en casa es sencillo y rápido, con resultados muy satisfactorios. Esta manteca casera es práctica, económica y una gran alternativa a las versiones industriales. Perfecta para tener siempre disponible. ¡A disfrutar!.