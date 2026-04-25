Receta de crema de chocolate: paso a paso y secretos para un postre perfecto
Receta de crema de chocolate casera, suave, cremosa y fácil de hacer, ideal para rellenar, untar o disfrutar como postre.
Esta receta de crema de chocolate casera es perfecta para rellenar tortas, untar o disfrutar a cucharadas. Con una textura suave y un sabor intenso, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Esta delicia es ideal para quienes buscan un resultado cremoso y delicioso.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
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Leche — 500 mililitros
Chocolate semiamargo — 200 gramos
Azúcar — 80 gramos
Almidón de maíz — 30 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Paso a paso para crear crema de chocolate perfecta
1- Calentar la leche en una olla sin que llegue a hervir.
2- Agregar el chocolate picado y mezclar hasta que se derrita.
3- Incorporar el azúcar y la vainilla.
4- Disolver el almidón de maíz en un poco de leche fría aparte.
5- Añadir la mezcla a la olla y cocinar a fuego bajo.
6- Revolver constantemente hasta que espese.
7- Retirar del fuego cuando tenga textura cremosa.
8- Dejar enfriar, cubriendo con film en contacto.
9- Llevar a la heladera al menos 2 horas.
10- Servir la crema de chocolate casera fría o a temperatura ambiente.
De la cocina a la mesa
La crema de chocolate casera es una preparación versátil que se adapta a múltiples usos en la cocina. Esta receta permite obtener una textura suave y un sabor intenso sin necesidad de ingredientes complejos. Es ideal para rellenar tortas, acompañar frutas o simplemente disfrutar sola. Además, se puede ajustar el nivel de dulzor o intensidad del chocolate según el gusto personal. Su preparación es rápida y práctica, lo que la convierte en una excelente opción para resolver postres de último momento. Una vez fría, adquiere una consistencia perfecta para untar o decorar. ¡Disfrutala!.