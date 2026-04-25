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Receta de crema de chocolate: paso a paso y secretos para un postre perfecto

Receta de crema de chocolate casera, suave, cremosa y fácil de hacer, ideal para rellenar, untar o disfrutar como postre.

Candela Spann

Esta crema de chocolate es una receta totalmente deliciosa

Esta crema de chocolate es una receta totalmente deliciosa

Pexels

Esta receta de crema de chocolate casera es perfecta para rellenar tortas, untar o disfrutar a cucharadas. Con una textura suave y un sabor intenso, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Esta delicia es ideal para quienes buscan un resultado cremoso y delicioso.

Receta de crema de chocolate rápida
Receta de crema de chocolate r&aacute;pida

Receta de crema de chocolate rápida

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Leche — 500 mililitros

  • Chocolate semiamargo — 200 gramos

  • Azúcar — 80 gramos

  • Almidón de maíz — 30 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

Paso a paso para crear crema de chocolate perfecta

1- Calentar la leche en una olla sin que llegue a hervir.

2- Agregar el chocolate picado y mezclar hasta que se derrita.

3- Incorporar el azúcar y la vainilla.

4- Disolver el almidón de maíz en un poco de leche fría aparte.

5- Añadir la mezcla a la olla y cocinar a fuego bajo.

6- Revolver constantemente hasta que espese.

7- Retirar del fuego cuando tenga textura cremosa.

8- Dejar enfriar, cubriendo con film en contacto.

9- Llevar a la heladera al menos 2 horas.

10- Servir la crema de chocolate casera fría o a temperatura ambiente.

Crema de chocolate casera, la receta
Crema de chocolate casera, la receta

Crema de chocolate casera, la receta

De la cocina a la mesa

La crema de chocolate casera es una preparación versátil que se adapta a múltiples usos en la cocina. Esta receta permite obtener una textura suave y un sabor intenso sin necesidad de ingredientes complejos. Es ideal para rellenar tortas, acompañar frutas o simplemente disfrutar sola. Además, se puede ajustar el nivel de dulzor o intensidad del chocolate según el gusto personal. Su preparación es rápida y práctica, lo que la convierte en una excelente opción para resolver postres de último momento. Una vez fría, adquiere una consistencia perfecta para untar o decorar. ¡Disfrutala!.

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