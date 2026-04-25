Receta de crema de chocolate: paso a paso y secretos para un postre perfecto

Esta receta de crema de chocolate casera es perfecta para rellenar tortas, untar o disfrutar a cucharadas. Con una textura suave y un sabor intenso, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Esta delicia es ideal para quienes buscan un resultado cremoso y delicioso.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Leche — 500 mililitros

Chocolate semiamargo — 200 gramos

Azúcar — 80 gramos

Almidón de maíz — 30 gramos

Esencia de vainilla — 5 mililitros

Paso a paso para crear crema de chocolate perfecta

1- Calentar la leche en una olla sin que llegue a hervir.

2- Agregar el chocolate picado y mezclar hasta que se derrita.

3- Incorporar el azúcar y la vainilla.

4- Disolver el almidón de maíz en un poco de leche fría aparte.

5- Añadir la mezcla a la olla y cocinar a fuego bajo.

6- Revolver constantemente hasta que espese.

7- Retirar del fuego cuando tenga textura cremosa.

8- Dejar enfriar, cubriendo con film en contacto.

9- Llevar a la heladera al menos 2 horas.

10- Servir la crema de chocolate casera fría o a temperatura ambiente.

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De la cocina a la mesa

La crema de chocolate casera es una preparación versátil que se adapta a múltiples usos en la cocina. Esta receta permite obtener una textura suave y un sabor intenso sin necesidad de ingredientes complejos. Es ideal para rellenar tortas, acompañar frutas o simplemente disfrutar sola. Además, se puede ajustar el nivel de dulzor o intensidad del chocolate según el gusto personal. Su preparación es rápida y práctica, lo que la convierte en una excelente opción para resolver postres de último momento. Una vez fría, adquiere una consistencia perfecta para untar o decorar. ¡Disfrutala!.