Deliciosa receta de budín de chocolate vegano con pocos ingredientes

Receta de budín de chocolate vegano casero, húmedo y esponjoso. Ideal para una opción sin lácteos ni huevos, fácil y deliciosa para cualquier momento.

Prepará esta receta de budín sin huevo ni leche ¡increíble!

Si buscás una opción dulce sin ingredientes de origen animal, esta receta de budín de chocolate vegano es ideal. Húmedo, intenso y fácil de hacer, demuestra que lo vegano también puede ser delicioso. Perfecto para la merienda o el desayuno, este budín casero te va a sorprender por su textura y sabor increíble.

Receta vegana dulce simple y rica Es una receta ideal para personas con intolerancias Directo al Paladar Rinde: 8 porciones

Ingredientes 250 gramos de harina de trigo.

50 gramos de cacao amargo en polvo.

150 gramos de azúcar.

10 gramos de polvo de hornear.

5 gramos de bicarbonato de sodio.

1 pizca de sal.

200 mililitros de leche vegetal.

100 mililitros de aceite vegetal.

10 mililitros de esencia de vainilla.

15 mililitros de vinagre.

100 gramos de chips de chocolate vegano (opcional). Paso a paso para crear un budín de chocolate vegano delicioso 1- En un bowl, mezclá la harina de trigo, el cacao amargo en polvo, el azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal.

2- En otro recipiente, combiná la leche vegetal, el aceite vegetal, la esencia de vainilla y el vinagre.

3- Integrá los ingredientes líquidos con los secos hasta lograr una mezcla homogénea.