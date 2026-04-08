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Deliciosa receta de budín de chocolate vegano con pocos ingredientes

Receta de budín de chocolate vegano casero, húmedo y esponjoso. Ideal para una opción sin lácteos ni huevos, fácil y deliciosa para cualquier momento.

Candela Spann

Prepará esta receta de budín sin huevo ni leche ¡increíble!

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Mis recetas veganas fáciles

Si buscás una opción dulce sin ingredientes de origen animal, esta receta de budín de chocolate vegano es ideal. Húmedo, intenso y fácil de hacer, demuestra que lo vegano también puede ser delicioso. Perfecto para la merienda o el desayuno, este budín casero te va a sorprender por su textura y sabor increíble.

Receta vegana dulce simple y rica
Es una receta ideal para personas con intolerancias

Es una receta ideal para personas con intolerancias

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 250 gramos de harina de trigo.
  • 50 gramos de cacao amargo en polvo.
  • 150 gramos de azúcar.
  • 10 gramos de polvo de hornear.
  • 5 gramos de bicarbonato de sodio.
  • 1 pizca de sal.
  • 200 mililitros de leche vegetal.
  • 100 mililitros de aceite vegetal.
  • 10 mililitros de esencia de vainilla.
  • 15 mililitros de vinagre.
  • 100 gramos de chips de chocolate vegano (opcional).

Paso a paso para crear un budín de chocolate vegano delicioso

1- En un bowl, mezclá la harina de trigo, el cacao amargo en polvo, el azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal.

2- En otro recipiente, combiná la leche vegetal, el aceite vegetal, la esencia de vainilla y el vinagre.

3- Integrá los ingredientes líquidos con los secos hasta lograr una mezcla homogénea.

4- Sumá los chips de chocolate vegano si querés un extra de sabor.

5- Volcá la preparación en un molde aceitado.

6- Horneá a 180 grados durante 40 a 45 minutos.

7- Dejá enfriar antes de desmoldar.

8- Serví en rodajas y disfrutá.

Budín vegano húmedo y esponjoso
El cacao aporta antioxidantes en esta receta.

El cacao aporta antioxidantes en esta receta.

De la cocina a la mesa

Esta receta de budín de chocolate vegano es perfecta para quienes buscan alternativas sin productos animales sin resignar sabor. Es húmedo, esponjoso y muy fácil de preparar, ideal tanto para principiantes como para quienes ya cocinan seguido. Además, podés adaptarlo con frutos secos, chips o especias según tu gusto. Es una opción económica, rendidora y perfecta para compartir en una merienda con amigos o familia. Incluso quienes no son veganos lo disfrutan sin notar la diferencia. Sin dudas, este budín demuestra que lo simple puede ser delicioso, casero y apto para todos. ¡Date el gusto!.

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