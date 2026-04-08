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Receta de flan de chocolate: el postre más fácil y rico

Aprendé a preparar tu propio flan de chocolate con esta receta paso a paso, para que tengas un postre exquisito luego de tus comidas.

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Prepará tu propio flan de chocolate.&nbsp;

Prepará tu propio flan de chocolate. 

El flan de chocolate es una versión mucho más interesante de uno de los postres más tradicionales. Si bien mantiene la textura suave y cremosa del flan clásico, tiene un sabor más intenso gracias al chocolate, generando una experiencia distinta. Su preparación es muy similar a la del flan tradicional, lo que lo vuelve en una receta accesible, pero con un resultado más sofisticado. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 500 ml de leche

  • 3 huevos

  • 100 g de azúcar

  • 100 g de chocolate

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo

  • 100 g de azúcar

Sublime cucharada de flan de chocolate.
Flan de chocolate. ¡Qué rico!

Flan de chocolate. ¡Qué rico!

Paso a paso de la receta

  1. Preparar el caramelo derritiendo el azúcar hasta que esté dorado y volcarlo en el molde.

  2. Calentar la leche y derretir el chocolate en ella.

  3. En un bowl batir los huevos con el azúcar.

  4. Incorporar la leche con chocolate y la vainilla.

  5. Mezclar suavemente.

  6. Colar la preparación.

  7. Volcar en el molde.

  8. Cocinar a baño maría en horno a 160 °C durante 45 minutos.

  9. Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de desmoldar. ¡Y listo!

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