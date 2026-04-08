Receta de flan de chocolate: el postre más fácil y rico
Aprendé a preparar tu propio flan de chocolate con esta receta paso a paso, para que tengas un postre exquisito luego de tus comidas.
El flan de chocolate es una versión mucho más interesante de uno de los postres más tradicionales. Si bien mantiene la textura suave y cremosa del flan clásico, tiene un sabor más intenso gracias al chocolate, generando una experiencia distinta. Su preparación es muy similar a la del flan tradicional, lo que lo vuelve en una receta accesible, pero con un resultado más sofisticado. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
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500 ml de leche
3 huevos
100 g de azúcar
100 g de chocolate
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el caramelo
100 g de azúcar
Paso a paso de la receta
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Preparar el caramelo derritiendo el azúcar hasta que esté dorado y volcarlo en el molde.
Calentar la leche y derretir el chocolate en ella.
En un bowl batir los huevos con el azúcar.
Incorporar la leche con chocolate y la vainilla.
Mezclar suavemente.
Colar la preparación.
Volcar en el molde.
Cocinar a baño maría en horno a 160 °C durante 45 minutos.
Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de desmoldar. ¡Y listo!