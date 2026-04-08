Receta de flan de chocolate: el postre más fácil y rico

El flan de chocolate es una versión mucho más interesante de uno de los postres más tradicionales. Si bien mantiene la textura suave y cremosa del flan clásico, tiene un sabor más intenso gracias al chocolate, generando una experiencia distinta. Su preparación es muy similar a la del flan tradicional, lo que lo vuelve en una receta accesible, pero con un resultado más sofisticado. ¡Manos a la obra!