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Receta de pan brioche con crema pastelera ¡nivel panadería!

Probá esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera, suave, esponjoso y perfecto para una merienda dulce irresistible en casa.

Candela Spann

Pan brioche con crema pastelera: una locura total

Pan brioche con crema pastelera: una locura total

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera es ideal para quienes buscan una opción dulce, suave y bien casera. Con una miga tierna y un relleno cremoso, este pan es perfecto para la merienda o el desayuno. Además, combina textura y sabor en cada bocado.

Tentadora receta de pan brioche
Esta receta de pan brioche con crema pastelera es puro amor

Esta receta de pan brioche con crema pastelera es puro amor

Rinde: 10 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 10 gramos de sal.
  • 10 gramos de levadura seca.
  • 3 huevos.
  • 120 mililitros de leche.
  • 100 gramos de manteca.
  • 5 gramos de esencia de vainilla.

Para la crema pastelera:

  • 500 mililitros de leche.
  • 120 gramos de azúcar.
  • 3 yemas.
  • 40 gramos de maicena.
  • 5 gramos de esencia de vainilla.

Paso a paso para crear un pan brioche relleno con crema pastelera delicioso

1- En un bowl, mezclá la harina, el azúcar y la sal.

2- Agregá la levadura, los huevos, la leche y la esencia de vainilla.

3- Amasá hasta integrar y sumá la manteca blanda.

4- Continuá amasando hasta lograr una masa suave y elástica.

5- Dejá levar hasta que duplique su tamaño.

6- Mientras tanto, prepará la crema pastelera calentando la leche.

7- Mezclá las yemas, el azúcar y la maicena.

8- Incorporá la leche caliente y cociná hasta espesar.

9- Dejá enfriar la crema.

10- Estirá la masa, rellená con la crema pastelera y formá el pan.

11- Dejá levar nuevamente.

12- Horneá a temperatura media hasta dorar.

Endulzá tus meriendas
La receta se caracteriza por su miga suave

La receta se caracteriza por su miga suave

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera es perfecta para lucirte con algo casero y delicioso. La combinación de la miga aireada con el relleno suave hace que cada porción sea irresistible. Podés sumarle chips de chocolate o frutas para variar el sabor. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una textura ideal. Además, se puede freezar y conservar sin perder calidad. ¡Y a disfrutar!.

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