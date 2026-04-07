Receta de pan brioche con crema pastelera ¡nivel panadería!
Probá esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera, suave, esponjoso y perfecto para una merienda dulce irresistible en casa.
Esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera es ideal para quienes buscan una opción dulce, suave y bien casera. Con una miga tierna y un relleno cremoso, este pan es perfecto para la merienda o el desayuno. Además, combina textura y sabor en cada bocado.
Rinde: 10 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo.
- 100 gramos de azúcar.
- 10 gramos de sal.
- 10 gramos de levadura seca.
- 3 huevos.
- 120 mililitros de leche.
- 100 gramos de manteca.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
Para la crema pastelera:
- 500 mililitros de leche.
- 120 gramos de azúcar.
- 3 yemas.
- 40 gramos de maicena.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
Paso a paso para crear un pan brioche relleno con crema pastelera delicioso
1- En un bowl, mezclá la harina, el azúcar y la sal.
2- Agregá la levadura, los huevos, la leche y la esencia de vainilla.
3- Amasá hasta integrar y sumá la manteca blanda.
4- Continuá amasando hasta lograr una masa suave y elástica.
5- Dejá levar hasta que duplique su tamaño.
6- Mientras tanto, prepará la crema pastelera calentando la leche.
7- Mezclá las yemas, el azúcar y la maicena.
8- Incorporá la leche caliente y cociná hasta espesar.
9- Dejá enfriar la crema.
10- Estirá la masa, rellená con la crema pastelera y formá el pan.
11- Dejá levar nuevamente.
12- Horneá a temperatura media hasta dorar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera es perfecta para lucirte con algo casero y delicioso. La combinación de la miga aireada con el relleno suave hace que cada porción sea irresistible. Podés sumarle chips de chocolate o frutas para variar el sabor. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una textura ideal. Además, se puede freezar y conservar sin perder calidad. ¡Y a disfrutar!.