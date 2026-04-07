Receta de pan brioche con crema pastelera ¡nivel panadería!

Esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera es ideal para quienes buscan una opción dulce , suave y bien casera. Con una miga tierna y un relleno cremoso, este pan es perfecto para la merienda o el desayuno. Además, combina textura y sabor en cada bocado.

Esta receta de pan brioche con crema pastelera es puro amor

1- En un bowl, mezclá la harina , el azúcar y la sal .

2- Agregá la levadura , los huevos , la leche y la esencia de vainilla .

3- Amasá hasta integrar y sumá la manteca blanda.

4- Continuá amasando hasta lograr una masa suave y elástica.

5- Dejá levar hasta que duplique su tamaño.

6- Mientras tanto, prepará la crema pastelera calentando la leche.

7- Mezclá las yemas, el azúcar y la maicena.

8- Incorporá la leche caliente y cociná hasta espesar.

9- Dejá enfriar la crema.

10- Estirá la masa, rellená con la crema pastelera y formá el pan.

11- Dejá levar nuevamente.

12- Horneá a temperatura media hasta dorar.

Endulzá tus meriendas La receta se caracteriza por su miga suave Cuchillito y Tenedor

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan brioche relleno con crema pastelera es perfecta para lucirte con algo casero y delicioso. La combinación de la miga aireada con el relleno suave hace que cada porción sea irresistible. Podés sumarle chips de chocolate o frutas para variar el sabor. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una textura ideal. Además, se puede freezar y conservar sin perder calidad. ¡Y a disfrutar!.