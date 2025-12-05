¡Bombazo keto! receta de galletitas con chips de chocolate que no fallan

Las galletitas keto con chips de chocolate son una opción ideal cuando querés algo dulce sin salirte del plan low carb. En esta receta vas a preparar una versión rápida, rica y súper fácil, perfecta para acompañar un café o resolver un antojo de manera saludable.

En esta receta, los chips sin azúcar mantienen su forma por tener menos sólidos lácteos.

¼ taza de chips de chocolate sin azúcar.

1. Encendé el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.

2. Mezclá en un bowl la harina de almendras , el polvo de hornear y el eritritol .

3. Agregá la manteca derretida, el huevo y la vainilla. Integrá bien hasta formar una masa suave.

4. Sumá los chips de chocolate y mezclá apenas para distribuirlos.

5. Formá bolitas con las manos y aplastalas para dar forma de galletita.

6. Acomodá en la placa y horneá entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes se doren.

7. Dejalas enfriar para que tomen firmeza.

Disfrutalas con la infusión que más te guste Esta receta keto nació como una versión low-carb de las clásicas cookies americanas. Splenda

Muchas recetas keto usan harina de almendras porque aporta textura y sabor sin elevar la glucemia, convirtiéndola en un reemplazo ideal de la harina tradicional. Conservá tus galletitas en un frasco hermético hasta cinco días. ¡Y a disfrutar!.