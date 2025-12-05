Presenta:

Tendencias

|

Receta

¡Bombazo keto! receta de galletitas con chips de chocolate que no fallan

Una receta fácil y keto para darte un gusto dulce sin culpa: galletitas crocantes con chips de chocolate que se preparan en minutos y quedan irresistibles.

Candela Spann

Cero azúcar, máximo sabor: receta de galletitas keto con chips.

Cero azúcar, máximo sabor: receta de galletitas keto con chips.

Low Carb Hoser

Las galletitas keto con chips de chocolate son una opción ideal cuando querés algo dulce sin salirte del plan low carb. En esta receta vas a preparar una versión rápida, rica y súper fácil, perfecta para acompañar un café o resolver un antojo de manera saludable.

Rinde: 10 a 12 galletitas.

Te Podría Interesar

Ingredientes para unas galletitas perfectas

  • 1 taza de harina de almendras.

  • 3 cucharadas de manteca derretida.

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de eritritol o edulcorante granulado.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • ½ cucharadita de polvo de hornear.

  • ¼ taza de chips de chocolate sin azúcar.

Unas galletitas low carb que tenés que preparar
En esta receta, los chips sin azúcar mantienen su forma por tener menos sólidos lácteos.

En esta receta, los chips sin azúcar mantienen su forma por tener menos sólidos lácteos.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Encendé el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.

2. Mezclá en un bowl la harina de almendras, el polvo de hornear y el eritritol.

3. Agregá la manteca derretida, el huevo y la vainilla. Integrá bien hasta formar una masa suave.

4. Sumá los chips de chocolate y mezclá apenas para distribuirlos.

5. Formá bolitas con las manos y aplastalas para dar forma de galletita.

6. Acomodá en la placa y horneá entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes se doren.

7. Dejalas enfriar para que tomen firmeza.

Disfrutalas con la infusión que más te guste
Esta receta keto nació como una versión low-carb de las clásicas cookies americanas.

Esta receta keto nació como una versión low-carb de las clásicas cookies americanas.

Muchas recetas keto usan harina de almendras porque aporta textura y sabor sin elevar la glucemia, convirtiéndola en un reemplazo ideal de la harina tradicional. Conservá tus galletitas en un frasco hermético hasta cinco días. ¡Y a disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas