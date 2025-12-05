¡Bombazo keto! receta de galletitas con chips de chocolate que no fallan
Una receta fácil y keto para darte un gusto dulce sin culpa: galletitas crocantes con chips de chocolate que se preparan en minutos y quedan irresistibles.
Las galletitas keto con chips de chocolate son una opción ideal cuando querés algo dulce sin salirte del plan low carb. En esta receta vas a preparar una versión rápida, rica y súper fácil, perfecta para acompañar un café o resolver un antojo de manera saludable.
Rinde: 10 a 12 galletitas.
Ingredientes para unas galletitas perfectas
1 taza de harina de almendras.
3 cucharadas de manteca derretida.
1 huevo.
3 cucharadas de eritritol o edulcorante granulado.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
½ cucharadita de polvo de hornear.
¼ taza de chips de chocolate sin azúcar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Encendé el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.
2. Mezclá en un bowl la harina de almendras, el polvo de hornear y el eritritol.
3. Agregá la manteca derretida, el huevo y la vainilla. Integrá bien hasta formar una masa suave.
4. Sumá los chips de chocolate y mezclá apenas para distribuirlos.
5. Formá bolitas con las manos y aplastalas para dar forma de galletita.
6. Acomodá en la placa y horneá entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes se doren.
7. Dejalas enfriar para que tomen firmeza.
Muchas recetas keto usan harina de almendras porque aporta textura y sabor sin elevar la glucemia, convirtiéndola en un reemplazo ideal de la harina tradicional. Conservá tus galletitas en un frasco hermético hasta cinco días. ¡Y a disfrutar!.