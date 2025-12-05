Hummus casero rápido: receta fácil, nutritiva y perfecta para picadas

3 cucharadas de aceite de oliva + 1 para servir

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) o 3 cucharadas de crema de maní suave si no conseguís tahini

La receta para que prepares tu propio hummus riquísimo.

Enjuagás garbanzos: si usás lata, volcás los garbanzos en un colador y los enjuagás con agua corriente por 30–60 segundos; escurrís bien.

Procesás base: en la procesadora ponés los garbanzos, el tahini, el jugo de limón, el ajo y el comino; procesás unos 30 segundos hasta que empiecen a integrarse.

Incorporás aceite y ajustás: con la procesadora en marcha, agregás las 3 cucharadas de aceite de oliva en hilo; si la mezcla queda muy espesa, sumás 1–2 cucharadas de agua fría hasta lograr la consistencia cremosa deseada.

Salpimentás y probás: detenido el procesado, probás y corregís con sal, pimienta y eventualmente más limón; procesás 10–20 segundos más para homogeneizar.

Textura final: si querés un hummus más sedoso, colás parte de los garbanzos y procesás con el líquido; si lo preferís rústico, dejás algunos garbanzos enteros sin procesar del todo.

Servís: volcás el hummus en una fuente, hacés un pequeño surco en el centro y vertés un hilo de aceite de oliva; espolvoreás pimentón, semillas de sésamo o perejil picado.

Preparás las verduras: lavás y cortás zanahoria, apio, pepino y pimiento en bastones uniformes; colocás en un plato alrededor del hummus para presentar.