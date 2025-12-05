Hummus casero rápido: receta fácil, nutritiva y perfecta para picadas
La receta para preparar un hummus cremoso y versátil con garbanzos y tahini, acompañado de verduras crudas; ideal para entradas.
El hummus casero es una preparación que siempre suma, porque es saciante, nutritivo y funciona como dip para verduras, panes o tostadas. Hacer esta receta en casa te permite ajustar la textura y el punto de sal o limón para que quede exactamente a tu gusto.
Servido junto con bastones de zanahoria, apio y pimiento, se transforma en una guarnición fresca y saludable perfecta para picadas veraniegas o para llevar a una reunión al aire libre. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
1 lata de garbanzos (400 g) o 250 g cocidos
2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) o 3 cucharadas de crema de maní suave si no conseguís tahini
Jugo de 1 limón
1 diente de ajo pequeño (o ½ si preferís suave)
3 cucharadas de aceite de oliva + 1 para servir
1/2 cucharadita de comino en polvo (opcional)
Sal y pimienta
Agua fría para ajustar textura
Verduras para acompañar: zanahoria, apio, pepino, pimiento en bastones
Paso a paso de la receta
-
Enjuagás garbanzos: si usás lata, volcás los garbanzos en un colador y los enjuagás con agua corriente por 30–60 segundos; escurrís bien.
Procesás base: en la procesadora ponés los garbanzos, el tahini, el jugo de limón, el ajo y el comino; procesás unos 30 segundos hasta que empiecen a integrarse.
Incorporás aceite y ajustás: con la procesadora en marcha, agregás las 3 cucharadas de aceite de oliva en hilo; si la mezcla queda muy espesa, sumás 1–2 cucharadas de agua fría hasta lograr la consistencia cremosa deseada.
Salpimentás y probás: detenido el procesado, probás y corregís con sal, pimienta y eventualmente más limón; procesás 10–20 segundos más para homogeneizar.
Textura final: si querés un hummus más sedoso, colás parte de los garbanzos y procesás con el líquido; si lo preferís rústico, dejás algunos garbanzos enteros sin procesar del todo.
Servís: volcás el hummus en una fuente, hacés un pequeño surco en el centro y vertés un hilo de aceite de oliva; espolvoreás pimentón, semillas de sésamo o perejil picado.
Preparás las verduras: lavás y cortás zanahoria, apio, pepino y pimiento en bastones uniformes; colocás en un plato alrededor del hummus para presentar.
Conservación: guardás el hummus en un recipiente hermético en la heladera hasta 4–5 días; si se seca la superficie, añadís un hilo de aceite antes de servir. ¡Y listo!