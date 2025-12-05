Presenta:

Hummus casero rápido: receta fácil, nutritiva y perfecta para picadas

La receta para preparar un hummus cremoso y versátil con garbanzos y tahini, acompañado de verduras crudas; ideal para entradas.

Prepará el hummus más rico en casa.

Prepará el hummus más rico en casa.

El hummus casero es una preparación que siempre suma, porque es saciante, nutritivo y funciona como dip para verduras, panes o tostadas. Hacer esta receta en casa te permite ajustar la textura y el punto de sal o limón para que quede exactamente a tu gusto.

Servido junto con bastones de zanahoria, apio y pimiento, se transforma en una guarnición fresca y saludable perfecta para picadas veraniegas o para llevar a una reunión al aire libre. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 1 lata de garbanzos (400 g) o 250 g cocidos

  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) o 3 cucharadas de crema de maní suave si no conseguís tahini

  • Jugo de 1 limón

  • 1 diente de ajo pequeño (o ½ si preferís suave)

  • 3 cucharadas de aceite de oliva + 1 para servir

  • 1/2 cucharadita de comino en polvo (opcional)

  • Sal y pimienta

  • Agua fría para ajustar textura

  • Verduras para acompañar: zanahoria, apio, pepino, pimiento en bastones

La receta para que prepares tu propio hummus riquísimo.
La receta para que prepares tu propio hummus riquísimo.

La receta para que prepares tu propio hummus riquísimo.

Paso a paso de la receta

  1. Enjuagás garbanzos: si usás lata, volcás los garbanzos en un colador y los enjuagás con agua corriente por 30–60 segundos; escurrís bien.

  2. Procesás base: en la procesadora ponés los garbanzos, el tahini, el jugo de limón, el ajo y el comino; procesás unos 30 segundos hasta que empiecen a integrarse.

  3. Incorporás aceite y ajustás: con la procesadora en marcha, agregás las 3 cucharadas de aceite de oliva en hilo; si la mezcla queda muy espesa, sumás 1–2 cucharadas de agua fría hasta lograr la consistencia cremosa deseada.

  4. Salpimentás y probás: detenido el procesado, probás y corregís con sal, pimienta y eventualmente más limón; procesás 10–20 segundos más para homogeneizar.

  5. Textura final: si querés un hummus más sedoso, colás parte de los garbanzos y procesás con el líquido; si lo preferís rústico, dejás algunos garbanzos enteros sin procesar del todo.

  6. Servís: volcás el hummus en una fuente, hacés un pequeño surco en el centro y vertés un hilo de aceite de oliva; espolvoreás pimentón, semillas de sésamo o perejil picado.

  7. Preparás las verduras: lavás y cortás zanahoria, apio, pepino y pimiento en bastones uniformes; colocás en un plato alrededor del hummus para presentar.

  8. Conservación: guardás el hummus en un recipiente hermético en la heladera hasta 4–5 días; si se seca la superficie, añadís un hilo de aceite antes de servir. ¡Y listo!

