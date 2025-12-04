Garbanzos con espinaca: la receta saludable que debes probar hoy
Prepara esta receta paso a paso de garbanzos con espinaca, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de garbanzos con espinaca es perfecta para quienes buscan una opción saludable, económica y llena de sabor. La receta combina ingredientes sencillos que se transforman en un plato reconfortante gracias a su textura cremosa y su aroma especiado. Es ideal para comidas rápidas, nutritivas y aptas para toda la familia.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos garbanzos con espinaca perfectos
Rinde 4 porciones.
- 400 g de garbanzos cocidos.
- 300 g de espinaca fresca.
- 1 cebolla mediana.
- 2 dientes de ajo.
- 2 tomates maduros.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 cucharadita de comino.
- Aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 1 taza de caldo de verduras.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pica la cebolla y el ajo. Calienta aceite de oliva en una sartén amplia y sofríe hasta que estén dorados.
2- Incorpora los tomates picados y cocina hasta que se deshagan ligeramente.
3- Agrega el pimentón dulce y el comino. Mezcla rápidamente para evitar que se quemen.
4- Añade los garbanzos cocidos y mezcla bien con el sofrito.
5- Agrega la taza de caldo de verduras y deja cocinar a fuego medio por 5 minutos.
6- Incorpora la espinaca fresca y cocina hasta que se reduzca y se integre con los garbanzos.
7- Sazona con sal y pimienta al gusto. Cocina 3 minutos más y retira del fuego.
De la cocina a la mesa
Los garbanzos con espinaca son una opción versátil que se adapta fácilmente a distintos gustos y necesidades. Esta receta permite disfrutar de un plato equilibrado, rico en fibra, proteínas vegetales y vitaminas esenciales. Además, se prepara con ingredientes económicos y accesibles, lo que la convierte en una excelente alternativa para comidas diarias. Puede servirse como plato principal, guarnición o incluso como relleno para wraps y tostadas. Si deseas enriquecer aún más el sabor, puedes añadir un toque de limón, un chorrito de aceite de oliva extra o especias adicionales como cúrcuma o curry. ¡A disfrutar!