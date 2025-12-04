Garbanzos con espinaca: la receta saludable que debes probar hoy

Esta receta de garbanzos con espinaca es perfecta para quienes buscan una opción saludable, económica y llena de sabor. La receta combina ingredientes sencillos que se transforman en un plato reconfortante gracias a su textura cremosa y su aroma especiado. Es ideal para comidas rápidas, nutritivas y aptas para toda la familia.

Esta receta tiene raíces antiguas en la gastronomía mediterránea, donde los garbanzos se consideraban un ingrediente esencial por su capacidad de aportar energía y saciedad.

Esta receta tiene raíces antiguas en la gastronomía mediterránea, donde los garbanzos se consideraban un ingrediente esencial por su capacidad de aportar energía y saciedad.

1- Pica la cebolla y el ajo . Calienta aceite de oliva en una sartén amplia y sofríe hasta que estén dorados.

2- Incorpora los tomates picados y cocina hasta que se deshagan ligeramente.

3- Agrega el pimentón dulce y el comino. Mezcla rápidamente para evitar que se quemen.

4- Añade los garbanzos cocidos y mezcla bien con el sofrito.

5- Agrega la taza de caldo de verduras y deja cocinar a fuego medio por 5 minutos.

6- Incorpora la espinaca fresca y cocina hasta que se reduzca y se integre con los garbanzos.

7- Sazona con sal y pimienta al gusto. Cocina 3 minutos más y retira del fuego.

En España, esta receta suele prepararse especialmente en época de Cuaresma, pero con el tiempo se convirtió en un plato cotidiano por su practicidad y valor nutricional. En España, esta receta suele prepararse especialmente en época de Cuaresma, pero con el tiempo se convirtió en un plato cotidiano por su practicidad y valor nutricional. Petitchef

De la cocina a la mesa

Los garbanzos con espinaca son una opción versátil que se adapta fácilmente a distintos gustos y necesidades. Esta receta permite disfrutar de un plato equilibrado, rico en fibra, proteínas vegetales y vitaminas esenciales. Además, se prepara con ingredientes económicos y accesibles, lo que la convierte en una excelente alternativa para comidas diarias. Puede servirse como plato principal, guarnición o incluso como relleno para wraps y tostadas. Si deseas enriquecer aún más el sabor, puedes añadir un toque de limón, un chorrito de aceite de oliva extra o especias adicionales como cúrcuma o curry. ¡A disfrutar!