Receta de cocido madrileño tradicional: directo de Madrid a tu mesa
Prepara esta receta paso a paso de cocido madrileño, perfecto para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
El cocido madrileño es una receta emblemática de la gastronomía de Madrid, ideal para disfrutar en familia durante los días fríos. Este guiso combina carnes, embutidos, verduras y garbanzos en un solo plato, creando un equilibrio de sabores potente y reconfortante que refleja la tradición culinaria española.
Te Podría Interesar
Ingredientes para un cocido madrileño perfecto
Porciones: 6
- 500 g de garbanzos secos.
- 300 g de morcillo de ternera.
- 200 g de pollo.
- 150 g de tocino.
- 150 g de chorizo.
- 1 hueso de jamón.
- 2 zanahorias.
- 1 nabo.
- 1 puerro.
- 1 patata grande.
- 1 repollo pequeño.
- Sal al gusto.
- Agua suficiente para cubrir los ingredientes.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Deja los garbanzos en remojo la noche anterior.
- En una olla grande, coloca los garbanzos escurridos y cúbrelos con agua. Añade el morcillo, el pollo, el tocino y el hueso de jamón. Cocina a fuego medio durante 1 hora.
- Pela y corta las verduras: zanahorias, nabo, puerro y patata. Agrégalas a la olla y cocina 30 minutos más.
- Añade el chorizo y el repollo cortado en tiras. Cocina otros 20 minutos hasta que todo esté tierno.
- Retira la carne y embutidos, córtalos en porciones y sirve junto con los garbanzos y las verduras.
De Madrid a tu mesa
El cocido madrileño es una receta que representa la esencia de la cocina casera española, combinando ingredientes sencillos en un plato nutritivo y abundante. Su preparación lenta permite que los sabores se integren plenamente, ofreciendo un guiso reconfortante, lleno de aroma y sabor. Prepararlo en casa es una experiencia culinaria que conecta con la historia, la cultura y la calidez de la cocina española. ¡A disfrutar!