Presenta:

Tendencias

|

Receta

Prepará la receta de calabaza rellena de pollo y queso más rica y cremosa

Si buscás una receta sabrosa y saludable, esta calabaza rellena de pollo y queso te va a encantar. Ideal para almuerzos o cenas livianas.

Candela Spann

Convertí una calabaza común en un plato gourmet con pollo y queso derretido

Convertí una calabaza común en un plato gourmet con pollo y queso derretido

Shutterstock

Esta receta de calabaza rellena de pollo y queso combina sabor, nutrición y un toque gourmet casero. Ideal para almuerzos o cenas, este plato se prepara con ingredientes simples y queda colorido, cremoso y lleno de sabor. Perfecto para sorprender a la familia sin complicarte en la cocina.

Ingredientes para una calabaza deliciosa

Rinde 4 porciones

Te Podría Interesar

  • Calabaza mediana, 1.
  • Pechuga de pollo cocida y desmenuzada, 300 g.
  • Queso rallado (mozzarella o gouda), 150 g.
  • Cebolla, 1 mediana.
  • Ajo, 1 diente.
  • Aceite de oliva, 2 cdas.
  • Crema de leche, ½ taza.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Nuez moscada, una pizca.
  • Perejil picado, 1 cda (opcional).
Un plato completo para disfrutar
En muchas casas argentinas, esta receta de calabaza rellena de pollo y queso se prepara como una versión más ligera de los clásicos gratinados.

En muchas casas argentinas, esta receta de calabaza rellena de pollo y queso se prepara como una versión más ligera de los clásicos gratinados.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Encendé el horno a 180 °C. Cortá la calabaza por la mitad, retirando las semillas, y cocinala al horno o al vapor hasta que esté tierna pero firme.

  2. En una sartén, calentá el aceite y salteá la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes.

  3. Sumá el pollo desmenuzado y mezclá bien. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

  4. Incorporá la crema de leche y 2/3 del queso rallado, mezclando hasta obtener un relleno cremoso.

  5. Rellená las mitades de calabaza con la preparación, espolvoreá el resto del queso por encima y agregá perejil si querés.

  6. Llevá al horno por 15 a 20 minutos, hasta que el queso se gratine y la superficie quede dorada.

  7. Serví caliente, acompañando con ensalada fresca o arroz si querés un plato más completo.

Con ingredientes simples prepará este platazo
Un relleno versátil tiene esta receta ya que puedes agregarles las verduras que más te gusten

Un relleno versátil tiene esta receta ya que puedes agregarles las verduras que más te gusten

La calabaza rellena de pollo y queso es una receta que combina tradición y creatividad argentina, siempre aprovechando verduras de estación. Podés preparar el relleno con anticipación y hornear justo antes de servir. Se conserva en la heladera hasta 2 días y también podés freezar las mitades ya rellenas antes de hornear. ¡Y a disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas