Prepará la receta de calabaza rellena de pollo y queso más rica y cremosa

En muchas casas argentinas, esta receta de calabaza rellena de pollo y queso se prepara como una versión más ligera de los clásicos gratinados.

Encendé el horno a 180 °C. Cortá la calabaza por la mitad, retirando las semillas, y cocinala al horno o al vapor hasta que esté tierna pero firme.

En una sartén, calentá el aceite y salteá la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes.

Sumá el pollo desmenuzado y mezclá bien. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

Incorporá la crema de leche y 2/3 del queso rallado, mezclando hasta obtener un relleno cremoso.

Rellená las mitades de calabaza con la preparación, espolvoreá el resto del queso por encima y agregá perejil si querés.

Llevá al horno por 15 a 20 minutos, hasta que el queso se gratine y la superficie quede dorada.