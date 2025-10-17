Prepará la receta de calabaza rellena de pollo y queso más rica y cremosa
Si buscás una receta sabrosa y saludable, esta calabaza rellena de pollo y queso te va a encantar. Ideal para almuerzos o cenas livianas.
Esta receta de calabaza rellena de pollo y queso combina sabor, nutrición y un toque gourmet casero. Ideal para almuerzos o cenas, este plato se prepara con ingredientes simples y queda colorido, cremoso y lleno de sabor. Perfecto para sorprender a la familia sin complicarte en la cocina.
Ingredientes para una calabaza deliciosa
Rinde 4 porciones
- Calabaza mediana, 1.
- Pechuga de pollo cocida y desmenuzada, 300 g.
- Queso rallado (mozzarella o gouda), 150 g.
- Cebolla, 1 mediana.
- Ajo, 1 diente.
- Aceite de oliva, 2 cdas.
- Crema de leche, ½ taza.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada, una pizca.
- Perejil picado, 1 cda (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
Encendé el horno a 180 °C. Cortá la calabaza por la mitad, retirando las semillas, y cocinala al horno o al vapor hasta que esté tierna pero firme.
En una sartén, calentá el aceite y salteá la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes.
Sumá el pollo desmenuzado y mezclá bien. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
Incorporá la crema de leche y 2/3 del queso rallado, mezclando hasta obtener un relleno cremoso.
Rellená las mitades de calabaza con la preparación, espolvoreá el resto del queso por encima y agregá perejil si querés.
Llevá al horno por 15 a 20 minutos, hasta que el queso se gratine y la superficie quede dorada.
Serví caliente, acompañando con ensalada fresca o arroz si querés un plato más completo.
La calabaza rellena de pollo y queso es una receta que combina tradición y creatividad argentina, siempre aprovechando verduras de estación. Podés preparar el relleno con anticipación y hornear justo antes de servir. Se conserva en la heladera hasta 2 días y también podés freezar las mitades ya rellenas antes de hornear. ¡Y a disfrutar!.