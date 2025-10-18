La receta más fácil de budín de banana casero con chocolate y nueces

Nada dice “tarde de merienda” como un buen budín recién horneado. Este de banana, cacao y nueces no solo sale húmedo, esponjoso y con el toque justo de chocolate amargo, sino que su receta aprovecha las bananas maduras que quedaron olvidadas en la frutera y las transforma en un postre riquísimo para acompañar con café o un té. Así que... ¡manos a la obra!