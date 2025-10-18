Presenta:

La receta más fácil de budín de banana casero con chocolate y nueces

Aprendé a preparar esta receta que es buenísima para aprovechar las bananas maduras. ¡Una versión con cacao para los amantes del chocolate!

Budín de banana, cacao y nueces: húmedo y tentador.

Nada dice “tarde de merienda” como un buen budín recién horneado. Este de banana, cacao y nueces no solo sale húmedo, esponjoso y con el toque justo de chocolate amargo, sino que su receta aprovecha las bananas maduras que quedaron olvidadas en la frutera y las transforma en un postre riquísimo para acompañar con café o un té. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 bananas maduras

  • 2 huevos

  • 1/2 taza de azúcar

  • 1/3 taza de aceite

  • 1 taza de harina leudante

  • 2 cucharadas de cacao amargo

  • 1/2 taza de nueces picadas

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Receta fácil de budín de banana y nueces para que te salga súper rico.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde de budín.

  2. Pisar las bananas hasta lograr un puré liso.

  3. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.

  4. Incorporar la harina y el cacao tamizados, integrando con movimientos envolventes.

  5. Sumar las nueces picadas y verter la mezcla en el molde.

  6. Hornear por 40-45 minutos, hasta que al insertar un palillo, salga seco.

  7. Dejar enfriar y servir espolvoreado con un poco de azúcar impalpable o cacao. ¡Y listo!

