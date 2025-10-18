La receta más fácil de budín de banana casero con chocolate y nueces
Aprendé a preparar esta receta que es buenísima para aprovechar las bananas maduras. ¡Una versión con cacao para los amantes del chocolate!
Nada dice “tarde de merienda” como un buen budín recién horneado. Este de banana, cacao y nueces no solo sale húmedo, esponjoso y con el toque justo de chocolate amargo, sino que su receta aprovecha las bananas maduras que quedaron olvidadas en la frutera y las transforma en un postre riquísimo para acompañar con café o un té. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
2 bananas maduras
2 huevos
1/2 taza de azúcar
1/3 taza de aceite
1 taza de harina leudante
2 cucharadas de cacao amargo
1/2 taza de nueces picadas
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
-
Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde de budín.
Pisar las bananas hasta lograr un puré liso.
Agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
Incorporar la harina y el cacao tamizados, integrando con movimientos envolventes.
Sumar las nueces picadas y verter la mezcla en el molde.
Hornear por 40-45 minutos, hasta que al insertar un palillo, salga seco.
Dejar enfriar y servir espolvoreado con un poco de azúcar impalpable o cacao. ¡Y listo!