Probá esta receta de pan de carne con ingredientes simples y mucho sabor

El pan de carne es un clásico de la cocina argentina, ideal para almuerzos, cenas o picadas abundantes. Con carne picada, verduras y condimentos , se logra un plato jugoso, aromático y rendidor. Esta receta es fácil de hacer en casa y permite adaptaciones según tus gustos, con resultados que siempre sorprenden.

Carne picada vacuna, 500 g.

Cebolla, 1 grande.

Ajo, 2 dientes.

Zanahoria, 1 mediana.

Pimiento rojo, ½.

Pan rallado, ½ taza.

Leche, ½ taza.

Huevos, 2.

Queso rallado, 50 g (opcional).

Sal y pimienta, a gusto.

Perejil picado, 1 cda.

Mostaza, 1 cdita (opcional).

Aceite, 2 cdas.

Una receta fácil con pocos ingredientes La receta de pan de carne es un clásico de la cocina argentina que se adapta a cualquier ocasión: almuerzos, cenas o picadas familiares. Shutterstock

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde tipo budinera. Picá finamente la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento. En una sartén, salteá las verduras con el aceite hasta que estén tiernas. Dejá enfriar. En un bol grande, mezclá la carne picada con el pan rallado, la leche, los huevos, el queso, las verduras salteadas y los condimentos. Amasá suavemente hasta integrar todos los ingredientes. Colocá la mezcla en el molde, alisá la superficie y pintá con un poquito de huevo batido si querés. Horneá por 40–50 minutos, hasta que el pan de carne esté dorado y firme al tacto. Dejá reposar 10 minutos antes de desmoldar y cortar en porciones.

Te va a encantar esta porción de pan de carne Muchas versiones de la receta de pan de carne incluyen verduras como zanahoria y pimiento para darle color, sabor y jugosidad extra. Shutterstock

El pan de carne es un plato muy versátil en Argentina: se puede rellenar con queso, jamón o verduras, y acompañar con puré, ensalada o chimichurri. Se conserva en la heladera hasta 3 días y también puede congelarse en porciones. Un dato curioso: en algunas regiones argentinas, esta receta se prepara con mezcla de carne vacuna y cerdo para un sabor más intenso y jugoso. ¡Disfrutá su sabor!.