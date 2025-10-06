Receta de empanadas de carne cortadas a cuchillo al estilo argentino

Prepara esta receta paso a paso empanadas de carne cortadas a cuchillo, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión.

La receta de empanadas de carne cortadas a cuchillo es un clásico que combina tradición, sabor y técnica artesanal. Al cortar la carne a mano, se logra un relleno más jugoso, con textura inigualable y un gusto auténtico. Esta preparación es ideal para reuniones familiares o para sorprender con un plato típico lleno de historia.

Las empanadas forman parte de la identidad gastronómica de muchos países, pero en Argentina ocupan un lugar especial. Entre las múltiples variantes, las empanadas de carne cortadas a cuchillo son consideradas las más auténticas y sabrosas. La razón es simple: el corte manual de la carne permite que el relleno conserve sus jugos naturales, logrando una textura y un sabor mucho más ricos que el de la carne molida.

Preparar empanadas de carne cortadas a cuchillo en casa no es complicado, aunque sí requiere un poco más de tiempo y dedicación. Sin embargo, el resultado lo vale: una masa crujiente y dorada que encierra un relleno jugoso, condimentado y con ese toque casero que las hace irresistibles. El relleno puede variar según la región, incorporando huevo duro, aceitunas, pasas de uva o diferentes especias, pero la esencia siempre es la misma: carne fresca y de calidad cortada en pequeños cubos.

Este plato no solo es perfecto para compartir en una comida familiar o con amigos, sino también una manera de mantener viva una tradición culinaria. Aprenderás a prepararlas paso a paso para que disfrutes de unas empanadas llenas de sabor y tradición.

Un relleno jugoso y lleno de sabor La receta de empanadas de carne cortadas a cuchillo conserva la tradición de picar la carne a mano. Shutterstock