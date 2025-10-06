Receta de empanadas de carne cortadas a cuchillo al estilo argentino
Prepara esta receta paso a paso empanadas de carne cortadas a cuchillo, perfectas para disfrutar en cualquier ocasión.
La receta de empanadas de carne cortadas a cuchillo es un clásico que combina tradición, sabor y técnica artesanal. Al cortar la carne a mano, se logra un relleno más jugoso, con textura inigualable y un gusto auténtico. Esta preparación es ideal para reuniones familiares o para sorprender con un plato típico lleno de historia.
Las empanadas forman parte de la identidad gastronómica de muchos países, pero en Argentina ocupan un lugar especial. Entre las múltiples variantes, las empanadas de carne cortadas a cuchillo son consideradas las más auténticas y sabrosas. La razón es simple: el corte manual de la carne permite que el relleno conserve sus jugos naturales, logrando una textura y un sabor mucho más ricos que el de la carne molida.
Te Podría Interesar
Preparar empanadas de carne cortadas a cuchillo en casa no es complicado, aunque sí requiere un poco más de tiempo y dedicación. Sin embargo, el resultado lo vale: una masa crujiente y dorada que encierra un relleno jugoso, condimentado y con ese toque casero que las hace irresistibles. El relleno puede variar según la región, incorporando huevo duro, aceitunas, pasas de uva o diferentes especias, pero la esencia siempre es la misma: carne fresca y de calidad cortada en pequeños cubos.
Este plato no solo es perfecto para compartir en una comida familiar o con amigos, sino también una manera de mantener viva una tradición culinaria. Aprenderás a prepararlas paso a paso para que disfrutes de unas empanadas llenas de sabor y tradición.
Ingredientes
Carne de res (nalga, cuadrada o bola de lomo), cebollas, pimientos rojos, huevo duro, aceitunas verdes, pasas de uva (opcional), comino, pimentón, ají molido, sal, pimienta, aceite, masa para empanadas casera o comprada, agua para sellar los bordes.
Paso a paso para preparar empanadas de carne cortadas a cuchillo
- Lava y corta la carne en pequeños cubos con un cuchillo bien afilado. Reserva.
- Pica finamente las cebollas y los pimientos. Sofríelos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.
- Agrega la carne cortada a cuchillo y cocina a fuego medio hasta que tome color.
- Condimenta con sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido al gusto. Mezcla bien y deja que los sabores se integren.
- Si deseas, incorpora pasas de uva para un toque dulce y tradicional. Deja enfriar el relleno.
- Pica el huevo duro y corta las aceitunas en rodajas. Añádelos al relleno una vez frío.
- Estira la masa para empanadas (o utiliza discos comprados). Coloca una cucharada de relleno en el centro de cada disco.
- Humedece los bordes con agua y cierra las empanadas haciendo un repulgue o presión con un tenedor.
- Puedes hornearlas en horno precalentado a 200 °C hasta que estén doradas o freírlas en aceite caliente.
De la cocina a tu mesa
Sirve calientes y acompaña con una buena salsa criolla o chimichurri.
Las empanadas de carne cortadas a cuchillo son mucho más que una receta: representan tradición, encuentro y el placer de compartir algo hecho con dedicación. Al cortar la carne a mano se logra un relleno jugoso, con textura auténtica y sabores que recuerdan a la cocina casera de antaño. Aunque su preparación demande un poco más de tiempo que la versión con carne molida, el resultado final vale cada minuto invertido.
Lo interesante es su versatilidad. Puedes adaptarla a tu gusto y a tu región: hay quienes prefieren añadir pasas para un contraste dulce, otros eligen más especias para darle intensidad, mientras que algunos optan por versiones más simples. El secreto está en usar ingredientes frescos y una masa que se dore de manera uniforme para obtener una empanada perfecta.
Prepararlas en casa es también una forma de revivir costumbres y transmitir sabores que pasan de generación en generación. Servidas en una mesa familiar, en una reunión con amigos o como parte de una celebración, estas empanadas nunca fallan. Anímate a prepararlas y descubre cómo un plato tan sencillo puede convertirse en una experiencia única de sabor, tradición y calidez. ¡Y a disfrutar!.