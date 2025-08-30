La receta de guiso de papas y carne que nunca falla en la mesa familiar
La receta de guiso de papas y carne es perfecta para un plato reconfortante, lleno de sabor y listo para disfrutar en familia.
La receta de guiso de papas y carne es un clásico de la cocina casera que siempre reconforta. Con ingredientes simples y un proceso fácil, podrás preparar un plato lleno de sabor, perfecto para cualquier día de la semana. Al cocinarlo, notarás cómo la combinación de papas tiernas y carne jugosa crea un guiso abundante y nutritivo.
Cuando prepares este guiso de papas y carne, descubrirás por qué es un plato tan querido en los hogares. Su origen se remonta a la cocina tradicional de distintas culturas que valoran los guisos como comidas completas y reconfortantes. Al cocinarlo tú mismo, tendrás control sobre los ingredientes, los condimentos y la textura final, adaptando cada detalle a tu gusto.
Lo fascinante de esta preparación es que admite variaciones infinitas: puedes elegir carne de res, cerdo o incluso pollo; agregar verduras como zanahoria, zapallo o arvejas; y ajustar las especias según tus preferencias. Cocinar este guiso también te permite aprovechar ingredientes que tengas a mano, convirtiéndolos en un plato delicioso y nutritivo.
Además, el guiso de papas y carne es perfecta para cualquier ocasión. Puedes servirlo como plato principal en la comida familiar, llevarlo al trabajo en tuppers o disfrutarlo en cenas reconfortantes durante días fríos. Su combinación de papas suaves y carne bien sazonada lo hace irresistible, y su preparación lenta asegura que cada bocado esté lleno de sabor. Preparar este guiso en casa no solo es práctico, sino que también te permite experimentar y añadir tu toque personal, logrando un resultado único cada vez que lo cocinas.
Ingredientes
Papas 6 unidades grandes, carne de res 500 g cortada en cubos, cebolla 1 grande, ajo 2 dientes, zanahoria 2 unidades, morrón rojo ½ unidad, tomate perita 2 unidades, caldo de carne 500 ml, aceite 3 cucharadas, sal c/n, pimienta c/n, pimentón 1 cucharadita, comino ½ cucharadita, laurel 1 hoja, perejil fresco picado 2 cucharadas.
Prepara paso a paso guiso de papas y carne
- Lava, pela y corta las papas en cubos medianos. Pela y corta la zanahoria en rodajas. Pica la cebolla, el ajo, el morrón y los tomates. Reserva todo para usarlo en el guiso.
- Calienta el aceite en una olla grande. Agrega la carne cortada en cubos y cocina hasta que esté dorada por todos lados. Esto ayuda a sellar los jugos y aporta sabor.
- Añade la cebolla, el ajo y el morrón a la carne dorada. Cocina hasta que la cebolla se vuelva transparente y los aromas se mezclen.
- Sazona con sal, pimienta, pimentón, comino y la hoja de laurel. Remueve bien para que todos los ingredientes se impregnen con los condimentos.
- Incorpora los tomates picados y el caldo de carne. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que el tomate se ablande y se forme una base de salsa.
- Coloca las papas y las zanahorias en la olla. Mezcla suavemente para cubrirlas con la salsa y reduce el fuego. Cocina tapado durante 25-30 minutos, o hasta que las papas estén tiernas y la carne cocida.
- Si el guiso queda muy líquido, destapa la olla y cocina unos minutos más para que espese. Si queda muy seco, agrega un poco más de caldo o agua caliente.
- Prueba el guiso y ajusta la sal y la pimienta según tu preferencia. Añade más pimentón o comino si deseas intensificar el sabor.
De la cocina a tu mesa
Retira la hoja de laurel. Sirve el guiso caliente en platos hondos, asegurándote de que cada porción tenga papas, carne y zanahorias.
Espolvorea perejil fresco picado sobre cada plato antes de servir. Esto añade color y un toque fresco al guiso.
Cuando prepares este guiso de papas y carne, verás que es una comida que combina sencillez con un sabor profundo e inolvidable. La textura suave de las papas y la carne jugosa, junto con el aroma de las especias, convierten cada bocado en una experiencia reconfortante. Puedes adaptarla a tu gusto, agregando más verduras, cambiando la carne o ajustando los condimentos, logrando siempre un resultado delicioso.
Lo mejor de este guiso es su versatilidad: puedes disfrutarlo como plato principal en almuerzos familiares, en cenas acogedoras o incluso en picnics, ya que mantiene su sabor al recalentarlo. Cocinarlo también es una oportunidad para involucrar a tu familia, enseñando cómo combinar ingredientes simples en un plato completo y nutritivo. ¡Y a disfrutar!