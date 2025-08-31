Disfruta la receta de pastel de calabaza más suave y cremosa

Descubre la receta de pastel de calabaza fácil y deliciosa, un postre casero cremoso, aromático y perfecto para compartir en familia.

La receta de pastel de calabaza es tan versátil que puede ser dulce o salada.

Esta receta de pastel de calabaza celebra los aromas del otoño con una miga húmeda y un equilibrio perfecto entre dulzor y especias. Con ingredientes simples y técnicas claras, lograrás un postre cremoso, fragante y dorado. Es ideal para reuniones familiares, meriendas especiales y tardes de cocina tranquila.

El pastel de calabaza tiene múltiples versiones en distintos países, pero todas comparten un corazón suave y especiado que reconforta. Aquí utilizas puré de calabaza asada para intensificar el sabor y reducir la humedad, logras una crema sedosa con huevos y lácteos, y perfumas con canela, jengibre y nuez moscada. La base puede ser masa quebrada clásica o una versión rápida de galletas trituradas con mantequilla; ambas funcionan y aportan un contraste crujiente. También aprenderás a hornear a temperatura moderada para evitar grietas y a enfriar con paciencia, clave para una textura perfecta al cortar. Con pequeñas variaciones puedes adaptar dulzor, especias y cobertura: nata batida, yogur espeso o un simple espolvoreado de azúcar glass. Esta guía prioriza tiempos claros, técnicas sencillas y consejos prácticos para que el resultado sea consistente, aromático y elegante, incluso si es la primera vez que te animas a prepararlo. En tu propia cocina, sin complicaciones, hoy.

Prepara esta deliciosa tarta de calabaza. La primera receta de pastel de calabaza publicada en América data del siglo XVII. Shutterstock

Ingredientes Calabaza (zapallo) 700 g asada y hecha puré, azúcar o endulzante 120 g, crema de leche 200 ml, leche 100 ml, huevos 3, yemas 2, fécula de maíz 1 cucharada, mantequilla 30 g derretida, esencia de vainilla 1 cucharadita, canela 1 cucharadita, jengibre molido ½ cucharadita, nuez moscada ¼ cucharadita, sal 1 pizca, ralladura de naranja 1 cucharadita (opcional); base: masa quebrada 1 disco o galletas tipo vainilla 200 g + mantequilla 80 g; cobertura: nata batida sin azúcar, a gusto.

Desarrollo paso a paso para preparar tarta de calabaza Parte la calabaza, retira semillas, pincela con aceite y hornea a 200 °C hasta tierna. Extrae la pulpa y pisa hasta obtener puré liso. Coloca el puré en un colador forrado con paño 10–15 minutos para eliminar exceso de agua; enfría completamente. Usa un molde de tarta de 22–24 cm. Engrasa y, si usas masa quebrada, fórralo; si usas base de galletas, mezcla galletas molidas con mantequilla y presiona. Pincha la masa, cubre con papel y pesas; hornea 10–12 minutos a 180 °C. Retira pesas y hornea 5 minutos más. Deja entibiar. Bate huevos y yemas con azúcar, vainilla y sal hasta integrar sin incorporar demasiado aire. Incorpora el puré frío, la crema, la leche, la fécula de maíz tamizada y las especias; agrega ralladura de naranja si deseas. Mezcla hasta obtener crema homogénea. Vierte la preparación sobre la base y hornea a 170 °C 35–45 minutos, hasta que el centro tiemble levemente al mover el molde. Apaga el horno, entreabre la puerta y deja 15 minutos. Luego coloca el pastel sobre rejilla hasta temperatura ambiente. Enfría al menos 3 horas (mejor toda la noche). Decora con nata batida, yogur espeso o una lluvia de canela.