Presenta:

Napsix

|

Receta

Disfruta la receta de pastel de calabaza más suave y cremosa

Descubre la receta de pastel de calabaza fácil y deliciosa, un postre casero cremoso, aromático y perfecto para compartir en familia.

Napsix

La receta de pastel de calabaza es tan versátil que puede ser dulce o salada.

La receta de pastel de calabaza es tan versátil que puede ser dulce o salada.

Shutterstock

Esta receta de pastel de calabaza celebra los aromas del otoño con una miga húmeda y un equilibrio perfecto entre dulzor y especias. Con ingredientes simples y técnicas claras, lograrás un postre cremoso, fragante y dorado. Es ideal para reuniones familiares, meriendas especiales y tardes de cocina tranquila.

El pastel de calabaza tiene múltiples versiones en distintos países, pero todas comparten un corazón suave y especiado que reconforta. Aquí utilizas puré de calabaza asada para intensificar el sabor y reducir la humedad, logras una crema sedosa con huevos y lácteos, y perfumas con canela, jengibre y nuez moscada. La base puede ser masa quebrada clásica o una versión rápida de galletas trituradas con mantequilla; ambas funcionan y aportan un contraste crujiente. También aprenderás a hornear a temperatura moderada para evitar grietas y a enfriar con paciencia, clave para una textura perfecta al cortar. Con pequeñas variaciones puedes adaptar dulzor, especias y cobertura: nata batida, yogur espeso o un simple espolvoreado de azúcar glass. Esta guía prioriza tiempos claros, técnicas sencillas y consejos prácticos para que el resultado sea consistente, aromático y elegante, incluso si es la primera vez que te animas a prepararlo. En tu propia cocina, sin complicaciones, hoy.

Te Podría Interesar

Prepara esta deliciosa tarta de calabaza.
La primera receta de pastel de calabaza publicada en América data del siglo XVII.

La primera receta de pastel de calabaza publicada en América data del siglo XVII.

Ingredientes

Calabaza (zapallo) 700 g asada y hecha puré, azúcar o endulzante 120 g, crema de leche 200 ml, leche 100 ml, huevos 3, yemas 2, fécula de maíz 1 cucharada, mantequilla 30 g derretida, esencia de vainilla 1 cucharadita, canela 1 cucharadita, jengibre molido ½ cucharadita, nuez moscada ¼ cucharadita, sal 1 pizca, ralladura de naranja 1 cucharadita (opcional); base: masa quebrada 1 disco o galletas tipo vainilla 200 g + mantequilla 80 g; cobertura: nata batida sin azúcar, a gusto.

Desarrollo paso a paso para preparar tarta de calabaza

  1. Parte la calabaza, retira semillas, pincela con aceite y hornea a 200 °C hasta tierna. Extrae la pulpa y pisa hasta obtener puré liso.
  2. Coloca el puré en un colador forrado con paño 10–15 minutos para eliminar exceso de agua; enfría completamente.
  3. Usa un molde de tarta de 22–24 cm. Engrasa y, si usas masa quebrada, fórralo; si usas base de galletas, mezcla galletas molidas con mantequilla y presiona.
  4. Pincha la masa, cubre con papel y pesas; hornea 10–12 minutos a 180 °C. Retira pesas y hornea 5 minutos más. Deja entibiar.
  5. Bate huevos y yemas con azúcar, vainilla y sal hasta integrar sin incorporar demasiado aire.
  6. Incorpora el puré frío, la crema, la leche, la fécula de maíz tamizada y las especias; agrega ralladura de naranja si deseas. Mezcla hasta obtener crema homogénea.
  7. Vierte la preparación sobre la base y hornea a 170 °C 35–45 minutos, hasta que el centro tiemble levemente al mover el molde.
  8. Apaga el horno, entreabre la puerta y deja 15 minutos. Luego coloca el pastel sobre rejilla hasta temperatura ambiente.
  9. Enfría al menos 3 horas (mejor toda la noche). Decora con nata batida, yogur espeso o una lluvia de canela.
Disfruta esta riquísima porción de pastel de calabaza.
La receta de pastel de calabaza fue un símbolo de abundancia en las celebraciones de Acción de Gracias.

La receta de pastel de calabaza fue un símbolo de abundancia en las celebraciones de Acción de Gracias.

De la cocina a tu mesa

Corta con cuchillo caliente y seco para porciones nítidas. Guarda en heladera, bien cubierto, 3–4 días.

Este pastel de calabaza demuestra que con una buena técnica y especias equilibradas puedes lograr un postre sedoso, perfumado y visualmente impecable. Asar la calabaza concentra el sabor; escurrir el puré evita una crema aguada; prehornear la base asegura contraste crujiente. Hornear a temperatura moderada, detenerte cuando el centro aún tiembla y enfriar con paciencia son claves para una textura fina, sin grietas ni sobrecocción. Es flexible: ajusta dulzor, intensidad de especias y tipo de base según tu gusto o tus tiempos. Sirve con nata batida apenas azucarada, yogur espeso o una cucharada de miel para un toque brillante. Prepararlo con antelación realza el sabor y simplifica el servicio, perfecto para reuniones. ¡Y a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas