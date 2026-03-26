Tenés que probar esta receta de jambalaya casera: sorprendente, fácil y llena de sabor
Deslumbrá con esta receta de jambalaya casera, un plato sabroso y especiado con arroz, carnes y verduras, ideal para una comida distinta y llena de sabor.
Esta receta de jambalaya es un plato típico del sur de Estados Unidos que combina arroz, carnes y especias en una preparación llena de sabor. Es ideal para quienes buscan una comida distinta, intensa y reconfortante. Con ingredientes accesibles y un paso a paso simple, vas a lograr un plato delicioso para compartir.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de arroz.
- 300 gramos de pollo en cubos.
- 200 gramos de chorizo.
- 150 gramos de cebolla.
- 100 gramos de morrón.
- 50 gramos de apio.
- 50 gramos de ajo.
- 800 mililitros de caldo de pollo.
- 200 gramos de tomate triturado.
- 50 mililitros de aceite.
- 5 gramos de sal.
- 5 gramos de pimienta.
- 5 gramos de pimentón.
- 5 gramos de orégano.
Paso a paso para crear un arroz con pollo delicioso
1- En una olla grande, calentá el aceite y dorá el pollo junto con el chorizo.
2- Agregá la cebolla, el ajo, el morrón y el apio, y rehogá hasta que estén tiernos.
3- Incorporá el tomate triturado y condimentá con sal, pimienta, pimentón y orégano.
4- Sumá el arroz y mezclá bien.
5- Verté el caldo de pollo caliente y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno.
6- Dejá reposar unos minutos antes de servir para que se integren los sabores.
De la cocina a la mesa
Esta receta de jambalaya es ideal para quienes quieren probar algo diferente sin complicarse demasiado. Su mezcla de pollo, chorizo y especias le da un sabor intenso y único, mientras que el arroz absorbe todos los jugos y aromas. Es un plato muy versátil que podés adaptar agregando mariscos o variando las especias según tu gusto. Perfecto para una comida abundante y sabrosa, ideal para compartir. Servilo bien caliente y, si querés, acompañalo con una ensalada fresca para equilibrar los sabores. ¡Que delicia!.