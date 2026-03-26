Tenés que probar esta receta de jambalaya casera: sorprendente, fácil y llena de sabor

Esta receta de jambalaya es un plato típico del sur de Estados Unidos que combina arroz , carnes y especias en una preparación llena de sabor. Es ideal para quienes buscan una comida distinta, intensa y reconfortante. Con ingredientes accesibles y un paso a paso simple, vas a lograr un plato delicioso para compartir.

Una receta que será la preferida de todos

1- En una olla grande, calentá el aceite y dorá el pollo junto con el chorizo .

2- Agregá la cebolla , el ajo , el morrón y el apio , y rehogá hasta que estén tiernos.

3- Incorporá el tomate triturado y condimentá con sal , pimienta , pimentón y orégano .

4- Sumá el arroz y mezclá bien.

5- Verté el caldo de pollo caliente y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno.

6- Dejá reposar unos minutos antes de servir para que se integren los sabores.

Un plato que te asombrará La receta tiene influencias francesas y españolas. Arroz Montsiá

De la cocina a la mesa

Esta receta de jambalaya es ideal para quienes quieren probar algo diferente sin complicarse demasiado. Su mezcla de pollo, chorizo y especias le da un sabor intenso y único, mientras que el arroz absorbe todos los jugos y aromas. Es un plato muy versátil que podés adaptar agregando mariscos o variando las especias según tu gusto. Perfecto para una comida abundante y sabrosa, ideal para compartir. Servilo bien caliente y, si querés, acompañalo con una ensalada fresca para equilibrar los sabores. ¡Que delicia!.