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Tenés que probar esta receta de jambalaya casera: sorprendente, fácil y llena de sabor

Deslumbrá con esta receta de jambalaya casera, un plato sabroso y especiado con arroz, carnes y verduras, ideal para una comida distinta y llena de sabor.

Candela Spann

Receta de jambalaya que siempre sale bien

Receta de jambalaya que siempre sale bien

Recetinas

Esta receta de jambalaya es un plato típico del sur de Estados Unidos que combina arroz, carnes y especias en una preparación llena de sabor. Es ideal para quienes buscan una comida distinta, intensa y reconfortante. Con ingredientes accesibles y un paso a paso simple, vas a lograr un plato delicioso para compartir.

Una receta que será la preferida de todos
Esta receta admite añadir mariscos y otras verduras

Esta receta admite añadir mariscos y otras verduras

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de arroz.
  • 300 gramos de pollo en cubos.
  • 200 gramos de chorizo.
  • 150 gramos de cebolla.
  • 100 gramos de morrón.
  • 50 gramos de apio.
  • 50 gramos de ajo.
  • 800 mililitros de caldo de pollo.
  • 200 gramos de tomate triturado.
  • 50 mililitros de aceite.
  • 5 gramos de sal.
  • 5 gramos de pimienta.
  • 5 gramos de pimentón.
  • 5 gramos de orégano.

Paso a paso para crear un arroz con pollo delicioso

1- En una olla grande, calentá el aceite y dorá el pollo junto con el chorizo.

2- Agregá la cebolla, el ajo, el morrón y el apio, y rehogá hasta que estén tiernos.

3- Incorporá el tomate triturado y condimentá con sal, pimienta, pimentón y orégano.

4- Sumá el arroz y mezclá bien.

5- Verté el caldo de pollo caliente y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno.

6- Dejá reposar unos minutos antes de servir para que se integren los sabores.

Un plato que te asombrará
La receta tiene influencias francesas y españolas.

La receta tiene influencias francesas y españolas.

De la cocina a la mesa

Esta receta de jambalaya es ideal para quienes quieren probar algo diferente sin complicarse demasiado. Su mezcla de pollo, chorizo y especias le da un sabor intenso y único, mientras que el arroz absorbe todos los jugos y aromas. Es un plato muy versátil que podés adaptar agregando mariscos o variando las especias según tu gusto. Perfecto para una comida abundante y sabrosa, ideal para compartir. Servilo bien caliente y, si querés, acompañalo con una ensalada fresca para equilibrar los sabores. ¡Que delicia!.

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