Flan sin horno súper cremoso: la receta fácil que siempre sale bien

Esta receta de flan sin horno es ideal para quienes buscan un postre fácil, rápido y delicioso. Con una textura suave y cremosa, este flan se prepara sin necesidad de cocción al horno, lo que lo convierte en una opción práctica para cualquier ocasión. Perfecto para compartir en familia o disfrutar como un capricho dulce .

Esta receta es ideal para climas cálidos donde no se quiere usar horno.

1- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y dejar reposar unos minutos.

2- Calentar la leche junto con la leche condensada sin que llegue a hervir.

3- Añadir la gelatina hidratada y mezclar hasta que se disuelva por completo.

4- Incorporar la esencia de vainilla y remover bien.

5- En una sartén, derretir el azúcar hasta formar un caramelo dorado.

6- Verter el caramelo en el fondo de un molde.

7- Añadir la mezcla de flan sobre el caramelo.

8- Llevar a la nevera durante al menos 4 horas o hasta que cuaje.

9- Desmoldar con cuidado pasando un cuchillo por los bordes.

10- Servir frío y disfrutar.

Receta que te va a encantar El flan sin horno es una versión moderna de la receta tradicional. Bon Viveur

De la cocina a la mesa

El flan sin horno es una alternativa práctica al clásico flan tradicional. Esta receta permite disfrutar de un postre suave y delicioso sin necesidad de complicaciones. Su textura cremosa y el contraste con el caramelo lo convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión. Además, es ideal para preparar con antelación y tener listo al momento de servir. Se conserva en frío durante varios días sin perder su sabor ni consistencia. Es perfecto para quienes buscan un dulce casero fácil, rápido y siempre exitoso. ¡Disfrútalo cuchara a cuchara!.