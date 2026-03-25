Flan sin horno súper cremoso: la receta fácil que siempre sale bien
Suave, cremoso y sin complicaciones: esta receta de flan sin horno es perfecta para disfrutar un postre clásico sin necesidad de encender el horno.
Esta receta de flan sin horno es ideal para quienes buscan un postre fácil, rápido y delicioso. Con una textura suave y cremosa, este flan se prepara sin necesidad de cocción al horno, lo que lo convierte en una opción práctica para cualquier ocasión. Perfecto para compartir en familia o disfrutar como un capricho dulce.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 500 mililitros de leche.
- 200 gramos de leche condensada.
- 100 gramos de azúcar.
- 2 sobres de gelatina sin sabor (14 gramos).
- 60 mililitros de agua.
- 5 mililitros de esencia de vainilla.
paso a paso para crear un flan sin horno casero delicioso
1- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y dejar reposar unos minutos.
2- Calentar la leche junto con la leche condensada sin que llegue a hervir.
3- Añadir la gelatina hidratada y mezclar hasta que se disuelva por completo.
4- Incorporar la esencia de vainilla y remover bien.
5- En una sartén, derretir el azúcar hasta formar un caramelo dorado.
6- Verter el caramelo en el fondo de un molde.
7- Añadir la mezcla de flan sobre el caramelo.
8- Llevar a la nevera durante al menos 4 horas o hasta que cuaje.
9- Desmoldar con cuidado pasando un cuchillo por los bordes.
10- Servir frío y disfrutar.
De la cocina a la mesa
El flan sin horno es una alternativa práctica al clásico flan tradicional. Esta receta permite disfrutar de un postre suave y delicioso sin necesidad de complicaciones. Su textura cremosa y el contraste con el caramelo lo convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión. Además, es ideal para preparar con antelación y tener listo al momento de servir. Se conserva en frío durante varios días sin perder su sabor ni consistencia. Es perfecto para quienes buscan un dulce casero fácil, rápido y siempre exitoso. ¡Disfrútalo cuchara a cuchara!.