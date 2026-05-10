El secreto del tiramisú perfecto: receta y consejos
Conocé el paso a paso de esta receta infalible para preparar un tiramisú exquisito que sorprenderá a todos.
El tiramisú tiene una receta sin cocción que depende enteramente de la calidad de sus ingredientes. La crema debe ser aireada pero estable, lograda montando las yemas con azúcar hasta que tripliquen su volumen y luego integrando el mascarpone con suavidad. Eso sí, el reposo en la heladera es obligatorio: mínimo 4 horas para que los sabores se mezclen y la textura se asiente. Servilo en porciones generosas con cacao espolvoreado justo antes de llevar a la mesa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 20 x 20 cm)
- 500 g de mascarpone, frío
- 4 huevos frescos, separados
- 1/2 taza de azúcar
- 200 g de bizcochos savoiardi
- 1 taza de café fuerte, frío
- 2 cucharadas de licor de café o amaretto (opcional)
- Cacao amargo en polvo para decorar
Paso a paso de la receta
- Hacé café fuerte y dejá enfriar a temperatura ambiente. Agregá el licor si usás. Reservá.
- En un bowl, batí las yemas con el azúcar a baño María por 5 minutos hasta que estén tibias y espesas. Retirá del calor y seguí batiendo 3 minutos más hasta que tripliquen volumen y estén pálidas.
- Agregá el mascarpone en tres partes a las yemas montadas. Integrá con movimientos envolventes usando espátula de goma. La mezcla debe quedar suave y homogénea.
- En otro bowl limpio, batí las claras a nieve firme. Incorporá una cucharada a la mezcla de mascarpone para aligerar, luego el resto con movimientos envolventes. No sobremezcles para no perder aire.
- Mojá cada savoiardi 1-2 segundos por lado en el café frío. No los empapes o se desarman. Colocá una capa en el fondo del molde. Cubrí con la mitad de la crema. Repetí con otra capa de savoiardi y crema restante.
- Tapá con film y llevá a la heladera mínimo 4 horas, idealmente toda la noche.
- Justo antes de servir, tamizá cacao amargo generosamente sobre la superficie. Cortá con cuchillo caliente y limpio entre cada corte. ¡Y listo!