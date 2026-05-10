El secreto del tiramisú perfecto: receta y consejos

El tiramisú tiene una receta sin cocción que depende enteramente de la calidad de sus ingredientes. La crema debe ser aireada pero estable, lograda montando las yemas con azúcar hasta que tripliquen su volumen y luego integrando el mascarpone con suavidad. Eso sí, el reposo en la heladera es obligatorio: mínimo 4 horas para que los sabores se mezclen y la textura se asiente. Servilo en porciones generosas con cacao espolvoreado justo antes de llevar a la mesa. ¡Manos a la obra!